Stijn Tant over Hexia Cyclocross Gullegem: “Nog veel onzeker, maar we zijn super gemotiveerd”

VELDRIJDENDe coronacrisis deed de organisatoren van veldritten in Ardooie, Koksijde, Zonnebeke en Otegem capituleren. Deze week raakte bekend dat de WK-herkansing in Maldegem (3/2) afgelast wordt. Maar de Hexia Cyclocross in Gullegem van zaterdag 2 januari gaat door!

“We zijn nog altijd super gemotiveerd om onze cross te laten doorgaan”, benadrukt organisatievoorzitter Stijn Tant. “Het wordt een editie zonder publiek, dat staat vast. Dankzij onze grote sponsors en dankzij de uitzending op televisie zal de veldrit in Gullegem plaatsvinden. Gewoon ook omdat wij als organisatoren iets willen doen voor de sport die door de coronacrisis zwaar getroffen wordt. Uiteraard zijn we ook de renners dankbaar. Omdat ook zij een inspanning doen, maar daarover is al veel gezegd en geschreven.”

Graag met Wout van Aert

Voorzitter Tant heeft het over de inkrimping van de startgelden. Wie zaterdag 2 januari aan de start komt, is niet duidelijk. De Gullegemse Hexia Cyclocross zit geprangd tussen een manche van de X²O Badkamers Trofee in Baal, de thuishaven van Sven Nys, en een Wereldbeker in het Nederlandse Hulst. “Wout van Aert staat heel hoog op ons verlanglijstje”, geeft Stijn Tant toe. “Een jaar geleden zette hij pas op 24 december, een week voor onze cross, het licht op groen. We hopen natuurlijk ook dat Eli Iserbyt voor het eerst naar onze cross komt. Ook Michael Vanthourenhout hopen we onder contract te kunnen leggen. In Kortrijk werd vorige zaterdag bewezen dat, ondanks de concurrentie van een Wereldbekerwedstrijd de dag nadien, een goed gestoffeerd deelnemersveld samenstellen mogelijk is.”

Crossen voor junioren?

Of de jeugd in Gullegem kan rijden is zeer de vraag. Dat hangt af van Belgian Cycling. Normaal staan in de Wevelgemse deelgemeente crossen voor junioren, zowel meisjes als jongens, op het programma. “We weten dat Belgian Cycling daar volop mee bezig is”, gaat Tant voort. “Als de jeugd de week nadien in Meulebeke het Belgisch kampioenschap kan rijden zijn die veldritten voor jongeren bij ons misschien ook mogelijk. Onze G-veldrit is geschrapt. Parantee, de organisatie waarmee we samenwerken, besliste dat. Ons cyclocrosskamp van 28 tot 31 december onder leiding van Klaas Vantornout hebben we moeten aanpassen. Het gaat door voor meisjes en jongens van acht tot twaalf jaar in plaats van voor tien- tot veertienjarigen.”