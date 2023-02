Stijn Stijnen (Patro Eisden) verwacht vol stadion voor de topper tegen Luik: “Bij winst delen we Luik een serieuze mentale tik uit”

Het gaat Patro Eisden momenteel voor de wind. Na 23 speeldagen leidt Patro in eerste nationale de dans met 54 punten. Dat zijn er momenteel zeven meer dan Luik en 11 meer dan Olympic Charleroi en La Louvière. (de drie Waalse teams tellen wel een wedstrijd minder.)

Abnormale cijfers

Had Stijn Stijnen voor het seizoen verwacht dat het zo’n vaart zou lopen? “In mijn diepste dromen had ik hier wel op gehoopt, maar dat we zo’n parcours zouden afleggen had ik helemaal niet verwacht”, vertelt de Eisdense trainer. “Dit is een fenomenale balans die we voorleggen. We wonnen 17 van de 23 wedstrijden. Dat zijn waanzinnige cijfers. In deze reeks is het nochtans niet simpel om een wedstrijd te winnen. Kijk maar naar de resultaten van onze concurrenten. Elke week verliezen er punten. Wij houden voorlopig stand, maar moesten in vele duels ook knokken tot de allerlaatste minuten om de driepunter over de streep te trekken. Ik ben dan ook terecht fier om mijn spelers dat ze ook in moeilijke situaties de ruggen rechten en weerbaarheid tonen. We zijn op de goede weg, maar de spelers beseffen ook dat de weg naar 1 B nog vijftien wedstrijden lang is.”

Ondertussen blijft Patro Eisden en vooral Stijn Stijnen ook het spelers landschap in de gaten houden. In de winterbreak werd met Elvis Mehanovic (Tongeren), Simon Bammens (Thes), Yacine Bentayeb (Tienen) en Kean Vanrafelghem (Club Brugge) meerdere nieuwe transfers binnengehaald. “In de voetbalwereld moet je altijd alert zijn om je doelstelling te halen. En soms doen zich inderdaad kansen voor om extra sterkhouders of talentvolle jongeren binnen te halen zonder zware investeringen. Andere jonge spelers geef je dan weer de gelegenheid om meer speelminuten te maken bij andere clubs. Met Olivier Boyen haalden we ook een CEO binnen die dan weer aandacht moet schenken aan het extra-sportieve en een structuur binnen de club moet uittekenen.”

Luik verloor slechts eenmaal

Met vier overwinningen op rij zit Eisden na de winterstop weer in de winning flow. Maar Luik wordt toch een ander paar mouwen. “Luik is inderdaad van een ander kaliber dan de de tegenstanders van de voorbije weken. Het is een traditieclub die meestrijdt voor promotie en dit seizoen slechts eenmaal verloor. Zij brengen een zevenhonderd supporters mee die voor een helse sfeer gaan zorgen. Het wordt alleszins geen gewone wedstrijd. In de bitsige heenwedstrijd schoven in de absolute slotfase met 2-1 onderuit. Ik verwacht weer een duel op het scherp van de snee. Dat hoort nu eenmaal bij een topper. Schrik hebben we niet, de druk ligt bij Luik.”

Top drie en als het lukt de titel

Bij winst slaat Patro een serieuze kloof met de concurrentie en ligt de weg naar promotie open. Toch waarschuwt Stijnen voor overmoed. “De competitie is nog lang. Je mag dan ook nooit verder kijken dan de volgende wedstrijd. Omdat er dit seizoen uitzonderlijk drie ploegen naar 1B promoveren, is en blijft ons zakelijk doel een plaats in de top drie. Voor de eer willen we nadien voor de titel gaan. Dat zou de max zijn. Het is ondertussen een tijd je geleden dat we het kampioenschap mochten vieren. We gaan alvast proberen”, besluit Stijn Stijnen.