Stijn Stijnen (P. Eisden) en Daniël Scavone (Eksel): “We hebben duidelijkheid en dat is belangrijk”

Ook de eerstenationalers hebben duidelijkheid. Ook voor hen herneemt de competitie op 13 februari. Kun je je hierin vinden?

“Belangrijk is dat we nu perspectief hebben, we weten waaraan we toe zijn en dat is belangrijk”, zegt Eisdenstrainer Stijn Stijnen. “Wat ik daarvan vind, maakt dus in feite niet veel uit. Je kunt tien scenario’s bedenken, er zal overal wel iets aan schelen. We zullen ons hieraan schikken.”

Wanneer hervatten jullie de trainingen?

“Zo snel als mogelijk. Liefst deze week reeds. Ik ga hierover contact opnemen met minister Weyts. Wij zijn profs en willen ons net als de teams uit 1B, zo snel mogelijk trainen. We hebben ook onze rechten. Hoeveel ploegen er zullen stijgen? Ik meen van twee, maar heb hier nog geen bevestiging van. We zullen zien”, aldus Stijnen.

Enkel de eerste competitiehelft wordt afgewerkt. Hierna wordt een rangschikking opgemaakt. Een juiste beslissing?

“Ik denk dat er geen andere oplossing mogelijk was“, zegt trainer Daniële Scavone, die vorig seizoen met Eksel naar eerste provinciale promoveerde. “Een volledige competitie afwerken was geen optie. De tijdspanne hiervoor was tekort. Dan zouden we een resem midweekwedstrijden moeten spelen en zou de competitie duren tot diep in juni. We zijn geen profs, hé. We zijn echter nog niet zover. Veel zal afhangen van de curves van het coronavirus. Maar laat ons hopen dat we op 14 februari van start kunnen gaan. Er resten ons nog tien competitiewedstrijden. Dit moet kunnen.”

Jullie hebben nu wel voldoende tijd om jullie voor te bereiden?

“Op papier hebben we ruim de tijd om ons voor te bereiden. Opnieuw hangt alles af van de verdere evolutie van het virus. De spelers kregen allemaal een loopprogramma mee naar huis. Maar voetbal is meer dan lopen. Hopelijk is het plezier in het spelletje gebleven en kunnen we er binnenkort met zijn allen de trainingen hervatten.”

Het wordt een competitiehelft met stijgers en dalers. Geen eindronde.

“Als men toch een programma wou met stijgers en dalers, lijkt me dit een goede oplossing. Je gaat in die optie steeds tevreden en ontevreden clubs hebben. Dat zijn nu eenmaal vastgelegde spelregels. Daar moet je je bij neer kunnen leggen.”

De competitie eindigt in principe op 2 mei. Dan is er nog tijd om eventueel jeugdtoernooien te organiseren en zo geld in het laatje te krijgen.

“Cruciaal is of de kantines open mogen. De clubs hebben nood aan financiële inkomsten. Alles staat of valt hierbij. Elk initiatief hiervoor is welkom. Ook daarvan zijn we afhankelijk van virologen en ministers. Laten we het beste hopen. Belangrijk is dat iedereen zich ondertussen aan de maatregelen houdt”, besluit Daniël Scavone.

