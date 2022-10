Stijn Stijnen en Patro Eisden mikken op nieuwe uitzege tegen Mandel: “Ondertussen is de vraag naar tickets en Vipdiners voor het bekerduel tegen Brugge enorm”

Het was voor Stijn Stijnen een drukke werkweek op Patro Eisden. Naast de voorbereiding voor de uitwedstrijd tegen Mandel, kreeg ook de invulling van het bekerduel tegen Club Brugge een definitief kader. In samenspraak met Club vindt de partij plaats op woensdag 9 november om 20.45 uur. De kaartverkoop voor deze partij ging woensdag van start en is te vinden op de website van Patro Eisden. “Het zijn inderdaad helse tijden. De belangstelling voor het bekerduel is enorm, net als de aanvraag voor kaarten”, weet de Eisdense trainer.

Laten we het eerste over het sportieve hebben. Zaterdag reist Patro naar het verre Izegem voor een tweede opeenvolgende uitwedstrijd. Bij aanvang van het seizoen leek Mandel ten dode opgeschreven. De club telde veel schulden en speelde met hun beloften.

Waait nieuwe wind in Wandel

Ondertussen kreeg Mandel een nieuwe voorzitter en waait er een nieuwe wind. “De laatste drie wedstrijdstrijden pakte Wandel zes op negen en klom weg uit de kelderverdieping van de klassering”, zegt Stijn Stijnen. “De club kreeg naast een nieuwe voorzitter ook een nieuwe lading spelers en een nieuwe trainersstaf. Zowel tegen Rupel Boom als Jong Antwerp werd er gewonnen. We zijn dus gewaarschuwd. Net al stegen Tienen staan we voor een verre verplaatsing en zal het opnieuw wennen zijn aan het kunstgrasplein. We zullen hen zeker niet onderschatten. Het Mandel van de competitiestart dat ruime nederlagen slikte, bestaat niet meer. Er wacht ons nu een stevig en gemotiveerd geheel. Het wordt dus even opletten om daarna op de gepaste tijden toe te slaan. We staan in de top drie en dat moet zo blijven”, aldus Stijnen.

Kaartverkoop bekerduel loopt als een trein

Terwijl het gesprek met Stijn Stijnen loopt staan op het secretariaat de telefoons rood gloeiend. De vraag naar tickets en Vip-diners zijn amper bij te houden. “Met Club Brugge wonnen we de jackpot. Zoals je ziet is het een overrompeling op het secretariaat. En zeker nu Club in de Champions League wint tegen toppers als Porto, Leverkusen en Atletico Madrid en haast zeker is van de 1/8ste finale, wil iedereen die Clubspelers zien. Ik verwacht dan ook een uitverkocht stadion. Degenen die tickets willen hebben, moeten niet te lang wachten. Op de website van Patro vind je alle info. Tot vrijdagavond krijgen de trouwe supporters voorrang. Vanaf zaterdag start de algemene verkoop. Zowel niet-abonnees als abonnees kunnen dan tickets bestellen. Speciaal voor het bekerduel wordt achter het doel een extra staantribune gebouwd. Je kan ook inschrijven voor een Vip-arrangement. Tot 14 oktober kan je ticket via mail bestellen via secretariaat@patro-eisden.be. Daarna kun je aan tickets raken via een online bestellingsysteem.”

Als ex-keeper van Brugge krijgt het bekerduel voor jezelf ongetwijfeld een extra cachet. “Natuurlijk. Als je elf jaar voor Brugge gespeeld hebt, blijven die mooie herinneringen nog lang na zinderen en wordt je er emotioneel van. Uiteraard volg ik die Champions League-wedstrijden van Brugge van nabij. Je leeft mee met die spelers en weet wat voor een sfeer er heerst in Jan Breydel wanneer er gescoord wordt. Je krijgt daar iedere keer kippenvel van. Voor Patro, de gemeente Maasmechelen en onze overnemer de Common Group is die bekerwedstrijd een enorme beloning voor het vele werk dat de voorbije jaren hier verzet werd. Elk jaar was de beker van België een hoofddoel voor onze club. Dit jaar wonnen we de hoofdprijs. Je moet maar geluk hebben bij de loting”, knipoogt Stijnen.