Stijn Steels steunt G-sporters: “Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten”

Zes sporters met aanzien hebben hun naam verbonden aan Supporters van de G-Sport. Dat is de crowdfundingcampagne van G-Sport Vlaanderen. Stijn Steels (31) is één van hen. De renner van Deceuninck-Quick.Step toonde eerder al dat hij het hart op de juiste plaats heeft en wil zich nu inzetten om mensen met een beperking te laten sporten.

De organisatoren van de campagne van G-Sport Vlaanderen hoefden niet lang in te praten op Stijn Steels om hem aan boord te krijgen van hun actie. “Toen men mij contacteerde, was ik inderdaad onmiddellijk mee met het verhaal. Ik heb meegewerkt aan een filmpje dat opgenomen werd op de Koppenberg. Voor wielrenners is dat natuurlijk een iconische plaats. Het kwam me trouwens goed uit, want na de opnames heb ik nog stevig getraind in de Vlaamse Ardennen. Erwin Vervecken (ex-veldrijden), Alyson Van Uytvanck, Greet Minnen (beiden tennis), Patrick Goots (ex-voetbal) en Louis Croenen (zwemmen) hebben de actie eveneens gesteund. Per euro die ingezameld wordt legt de overheid er nog één bij.”

Gemotiveerd

Wat heeft Stijn Steels ertoe bewogen om mee te gaan met het verhaal? “Meerdere aspecten hebben een rol gespeeld. Vooreerst vind ik dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen sporten. Ik heb zelf een nichtje met een beperking en weet dat dit zwaar is. In mijn opleiding als kinesist heb ik nog stage gedaan bij G-sporters. Daar leerde ik dat ze nood hebben aan sport. G-sport is iets wat me wel ligt.”

Stevige trainingen

Intussen heeft Stijn Steels de trainingsdraad al enkele weken opnieuw opgenomen. “In september liep ik in De Panne een polsbreuk op. Daardoor heb ik mijn schema’s noodgedwongen wat moeten aanpassen. Andere jaren hervatte ik de trainingen begin november. Nu was ik op 15 oktober al opnieuw aan de slag. Andere renners reden nog koersen tot begin november. Veel verschil zal dat de komende weken echter niet uitmaken in onze trainingsopbouw. De feestdagen breng ik in ons land door. Op 6 januari vertrek ik met de ploeg op stage naar Calpé. Een lange stage zal het niet worden, want half januari start mijn nieuwe campagne in Argentinië.”