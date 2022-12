Stijn Siemons stapt in Rwandees-Belgisch avontuur: “Ervaring doorgeven als Rwandezen in Europa koersen”

Stijn Siemons (24) ruilt Geofco-Doltcini, de Waalse continentale ploeg, voor een Rwandees-Belgisch continentaal team dat luistert naar de naam Benediction Kitei Pro 2020. Ook in 2023 zal hij vooral in België, Nederland en Frankrijk koersen.

“Eigenlijk weet ik op dit moment nog altijd niet of ik bij Geofco mag blijven of moet vertrekken”, beweert Stijn Siemons. “Dus ben ik beginnen zoeken. Via Facebook zocht ik contact met Luc Schuddinck, ploegleider bij Benediction Kitei Pro. In Rwanda bestaat de ploeg al vier jaar. Nu komt er een Belgische tak bij. Zodat de Rwandese renners ook eens kunnen kennismaken met wedstrijden in Europa. Het is de bedoeling dat wij Belgen onze ervaring doorgeven.”

Andere landgenoten die in dit Rwandees-Belgisch avontuur stappen zijn Lars Daniels, Foeke Dubois en Glen Van Nuffelen. Het team rijdt van 19 tot 26 februari de Ronde van Rwanda, maar zonder de Belgen. “Onze eerste koers wordt vermoedelijk Le Samyn op dinsdag 28 februari”, verduidelijkt gewezen Belgisch kampioen Siemons. “Om het seizoen te starten is dat een hele mooie wedstrijd. Tegen die tijd hoop ik al goed in vorm te zijn.”

Start met zege

Dit jaar toonde Siemons dat hij er bij de start van de competitie kan staan. Zondag 27 februari zette hij Gent-Staden op zijn naam. De eliterenner zonder contract uit Zandhoven werd op het podium geflankeerd door Guillaume Seye en Alec Segaert. Seye volgde in Gavere zichzelf op als Belgisch kampioen tijdrijden. Segaert werd naast Belgisch ook Europees kampioen tegen de klok en pakte in het Australische Wollongong zilver op het WK tijdrijden. Siemons ging dus twee toprenners vooraf.

“Op het moment zelf stond ik daar niet bij stil, achteraf wel eventjes”, geeft de zelfstandig fietshersteller toe. “Het voorbije seizoen had ik het gevoel dat ik op fysiek vlak een stapje vooruit zette. Alleen vertaalde zich dat niet in uitslagen in UCI-wedstrijden. Toen ik in het najaar van 2021 stagiair was bij EvoPro ging in de finales van 1.1-koersen één ploeg op zoek naar de zege. Dit seizoen waren dat er steeds vier of vijf. Omdat teams UCI-punten moesten pakken. Voor de kleinere ploegen was het moeilijk om top tien te rijden. Zo werd het een moeilijk jaar.”