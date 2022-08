Stijn Siemons rijdt zondag Schaal Sels: “Korte koers in een stadscentrum: dat wordt een beetje chaotisch”

“Het is precies een kermiskoers voor elites zonder contract en beloften”, zegt Stijn Siemons. “Een beetje vreemd. Ik kom uit de Ronde van Namen waar ik vijf dagen op rij honderdvijftig kilometer koerste. Zo’n korte wedstrijd zal toch iets speciaals worden. Wat chaotisch ook, vermoed ik. Want in een stadscentrum. Heel moeilijk in te schatten hoe de wedstrijd zal lopen. Ook wat mezelf betreft ga ik geen voorspellingen doen. In de Ronde van Namen haalde ik geen enkele topuitslag. Ondanks vrij goeie benen holde ik voortdurend achter de feiten aan, zat ik te ver toen het brak, allemaal dat soort zaken.”

Sterkere renners

Dat mag de gewezen Belgische kampioen bij de elite zonder contract zondag in de Schaal Sels niet overkomen. De pion van Geofco-Doltcini begon het seizoen 2022 met winst in Gent-Staden. Daarna reed hij vooral 1.1- en 1.2-koersen. “Gent-Staden was tot nog toe de enige interclub die ik reed”, gaat de renner uit Zandhoven verder. “In de UCI-koersen is het niet eenvoudig om een goede uitslag te versieren. Want de meeste profteams zijn op zoek naar punten en willen met zo veel mogelijk renners in de top tien eindigen. Het is wel ietwat eigenaardig dat de winnaar van de Schaal Sels 125 UCI-punten opstrijkt. Ook al is de wedstrijd tachtig kilometer minder lang dan wat we gewoon zijn. Er zal uiteraard wel een verschil zijn met de Ronde van Namen. In Merksem zullen heel wat sterkere renners aan de start verschijnen.”