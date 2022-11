Stijn Quintiens en SK Tongeren winnen verdiend van Lyra-Lierse: “We doen gouden zaak door rechtstreekse concurrent te verslaan”

“Of dit een verdiende overwinning is? Absoluut”, stelde de 28-jarige Quintiens, die heer en meester was in de duels, vlak na de wedstrijd. “Het eerste halfuur verliep evenwichtig. In de eerste helft waren echter de beste kansen voor ons. Iets voor het halfuur na een vrije trap van Charles Dupain volgde een buffelstoot van Olivier Geurts. De bezoekende doelman Mats Sterkens had een schitterende reflex in huis en duwde het leder tegen de dwarsligger. Enkele minuten later ging een schot van Lance Voorjans over en in de slotminuten was het duo Mehanovic-Stassen dichtbij het openingsdoelpunt. We hadden op basis van de kansen met een voorsprong de rust moeten ingaan.”

Reddende engel

“Na de koffie kwam Lyra-Lierse opzetten”, vervolgt Quintiens, aan zijn vijfde seizoen bezig bij de Ambiorixzonen. “Tien minuten na de rust uit een hoekschop kon Seppe Kil koppen. Gelukkig stond ik op de goede plaats en kon op de doellijn redding brengen. Zeker een belangrijk moment in de partij, want een vijftal minuten later was het bingo voor ons. Elvis Mehanovic kon in de zestien staalhard uithalen en zijn pegel verdween in het dak van het doel. Daarna namen we het commando over en waren er nog kansen voor Selim Cilt en Bernd Stassen. Vier minuten voor tijd nam onze kapitein Gil Vanderhoven alle twijfels weg.”

Vijfde plaats

“We zijn bezig aan een mooie reeks", weet Truienaar Quintiens. “Of we onze ambities niet moeten bijschaven? We mogen nu niet gaan zweven. Er is een duidelijk verschil met vorig seizoen. Toen moesten we lange tijd knokken voor het behoud. Reden van het verschil? De nieuwkomers zijn een schot in de roos en we hebben een uitstekende mix van ervaren spelers en jong geweld. Het is ook knokken voor een basisplaats en dat brengt meer scherpte op training. De aanpak van onze coach Daumantas slaat aan bij de groep. Hij is een vakman en zijn bescheidenheid siert hem. We zijn dan ook verplicht om de voeten op de grond te houden. Het klinkt cliché, maar het is echt kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Natuurlijk zijn we blij met onze vijfde plaats en deze mooie overwinning tegen een rechtstreekse concurrent. Stilaan begint er een kloofje te ontstaan tussen de subtop en de rest van onze reeks.”

Diegem

“Volgende week wacht de verplaatsing naar Diegem. Haalbaar? Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden, maar we zitten in een goede flow en moeten van niemand schrik hebben. Wel steeds het nodige respect tonen”, besluit Quintiens, die met zijn vriendin ging samenwonen in Meerhout.

