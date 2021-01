Stijn Morand ziet VDK Gent met 1-3 verliezen in halve finale Belgische beker: “Heel knap volleybal gezien”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWENDe eerste halve finale van de Beker van België tussen VDK Gent en Asterix Avo zorgde voor spektakel en emotie. Het was - zoals ze in Holland wel eens zeggen - een heerlijk potje volleybal. Alles zat erin: spanning, wondermooie momenten in verdediging, sensationele blokacties en adembenemende aanvallen. Zo’n wedstrijd verdiende eigenlijk een volle zaal met begeesterde supporters, die van de ene actie naar de andere geslingerd worden.

“Beweren dat de zegedrang aan de overkant groter was dan bij ons is een te harde conclusie”, verklaart Gent-coach Stijn Morand na de fel bevochten 1-3-overwinning van Asterix Avo. “We vonden op het laatste moment minder oplossingen, dat is een meer correcte analyse van deze ontmoeting. Op een gegeven moment stond Laure Flament er bijna alleen voor.”

“Ik onthoud vooral dat ik heel knap volleybal gezien heb, met een uitstekende organisatie in blok en verdediging bij de twee ploegen”, gaat Morand voort. “Dat resulteerde wel in spectaculair volley en lange rally’s, maar ik kijk vooral naar het rendement. Zowat iedereen bij ons had op een gegeven moment een dipje. Als je wil winnen tegen Asterix Avo, dan moet elke speelster top zijn en dat was eventjes niet het geval. We knokten wel altijd terug met slim en uitgekookt volleybal, maar de Beverse ploeg trok uiteindelijk aan het langste eind.”

Vooruitblikken op Antwerp Ladies

Na de verloren eerste halve finale voor de Beker van België rest er voor de Gentse formatie maar één oplossing. Met 0-3 of 1-3 winnen in de sporthal van Beveren op het einde van de maand. “Dat is inderdaad een must”, beseft Morand, die uitgerekend op de dag van deze halve finale zijn 43ste verjaardag mocht vieren. “Ik heb al drie wedstrijden op de dag van mijn verjaardag gecoacht. Telkens gingen die verloren.”

“Ik heb nu al de wedstrijd van zaterdag tegen Antwerpen in het achterhoofd. Dat wordt weer een heel belangrijke ontmoeting. Vorig weekend wonnen we nog tegen de Antwerp Ladies. Nu hebben we meer informatie over onze tegenstrevers en met die voorbereiding ben ik nu al bezig. We hebben niet veel tijd om de knop om te draaien. We moeten elke kans grijpen en nergens punten laten liggen”, besluit Morand. “Met onze kleine kern moeten we het volhouden tot het einde van het seizoen.”

