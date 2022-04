Stijn Morand (VDK Gent): “We blijven rotsvast in onze kansen geloven”

Volleybal Liga AVDK Gent speelde in de Limburgse sporthal een quasi perfecte set tegen LVL Genk. Met 11-25 toonde het team van coach Stijn Morand een opmerkelijke suprematie. De Limburgers reageerden, Gent deed dat ook, maar uiteindelijk eindigde dit eerste bloedstollend duel in een tiebreak en nipte 16-14-cijfers. VDK Gent moet nu twee zondagen na elkaar winnen om de landstitel te grijpen.

“We hadden dit eigenlijk een beetje voorspeld”, aldus Stijn Morand.

“Een eventuele winst op verplaatsing had ons een geweldige bonus kunnen opleveren. Na een overweldigend begin bleven de kansen over en weer gaan. Alles klopte in de openingsset. Dat was zowat foutloos. Eigenlijk verliep die eerste set te goed. Iedereen die volleybal gespeeld heeft, weet dat je dan de volgende sets miserie hebt. Het is te begrijpen, maar tegelijk jammer dat de perfectie niet kon volgehouden worden.”

Mentaal niet onderuit

“LVL Genk is een terechte finalist”, geeft de Gentse trainer-coach toe.

“Dat hebben zij op paaszondag bewezen. Hun blokkracht was indrukwekkend: 17 ‘killbloks’ voor Genk tegenover 7 voor ons team. Deze 3-2-uitslag opent echter perspectieven. We blijven rotsvast in onze kansen geloven. Met een dubbel thuisvoordeel - zondag 24 april en zondag 1 mei - blijft alles mogelijk. We zijn niet mentaal onderuit gegaan. De Limburgse opslagen werden knap opgevangen. Eigenlijk halen we best goede cijfers. Dat versterkt onze overtuiging. We kunnen nog altijd Belgisch kampioen worden.”

“We verliezen de tiebreak op één bal na”, klinkt sterkhouder Marlies Janssens licht ontgoocheld. “Het ging vooral om op de juiste momenten de winstmogelijkheden te grijpen. We trekken ons op aan die eerste set toen we als een wervelwind gestart zijn. De overige sets waren ook goed. Het klasseverschil was tot op het laatste moment erg klein. We hebben de titel nog niet verloren”, verklaart de middenspeelster vol moed en overtuiging.

“We hebben nog twee uitstekende gelegenheden om deze nipte nederlaag recht te zetten. We gaan de volgende twee wedstrijden vol voor de felbegeerde winst in onze eigen Edugo Arena.”

