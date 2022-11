Stijn Morand (VDK Gent): “Overwinning tegen Tchalou belangrijk voor ontwikkeling team”

“Spannend, dat is het minste dat je van deze confrontatie kunt vertellen”, evalueert Stijn Morand de ontmoeting met Tchalou. “In de eerste set konden we vrij snel afstand nemen van de Waalse ploeg. Maar in de tweede set stonden we zelfs op een 24-21-achterstand. We konden de set op een constructieve manier veroveren. De thuisploeg klampte - met een helse sfeer in de zaal - nog langer aan. In de slotset was het alweer nipt. De 0-3 zege was niet evident, maar de essentiële punten zijn binnen.”

Cruciale periode

“Zo zien we dat verschuivingen binnen de ploeg niet zo vanzelfsprekend zijn”, weet de trainer-coach van VDK Gent. “Ik ben wel heel blij met de manier waarop we gewonnen hebben. We zijn uit een verloren positie kunnen terugkeren. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het team. Want er staan heel cruciale opdrachten op de kalender. Zaterdag moeten we naar Oostende voor de heenwedstrijd van de halve finale van de Belgische beker. Op 14 december spelen we onze Europese match tegen Volero Zürich. Tussendoor moeten we nog naar Antwerpen en Charleroi voor de competitie in de Liga.”

“Na de 3-0-overwinning van Hermes Oostende tegen Asterix Avo zijn we meer dan ooit verwittigd”, waarschuwt Stijn Morand. “Zo’n zege bezorgt de kustploeg ongetwijfeld veel vertrouwen. Zij zitten in een goede periode. Ze hebben veel ervaring. We gaan uiteraard voor de winst. Alles wat we kunnen meenemen vanuit Oostende is pure bonus. Voor de CEV Cup wordt momenteel volop onderhandeld met de Europese Federatie en Volero Zürich. Misschien worden er twee duels in de Edugo Arena gespeeld, want de Zwitserse ploeg heeft blijkbaar geen zaal ter beschikking. Wordt vervolgd.”

