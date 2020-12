Stijn Morand (VDK Gent) kijkt uit naar komst van Oudegem: “Bewijzen dat we beste ploeg in Liga kunnen verslaan”

“Het wordt een topmatch, daar bestaat geen twijfel over”, laat trainer-coach Stijn Morand enthousiast weten. “Op papier staan de nummers één en twee van de huidige competitie tegenover elkaar. Zonder hierbij, met deze voorlopige tussenstand, de positie of de sterkte van Asterix Avo te minimaliseren.”

“Het wordt zaterdag een pittig duel”, gaat Morand voort. “Geen enkele volleyballiefhebber had verwacht dat we net voor de eindejaarsfeesten aan de leiding zouden staan. Wijzelf hadden het stiekem wel gehoopt. Want we trainen tenslotte hard om resultaten te halen. Ik vind het vooral fantastisch dat niemand bij de vijf ploegen - die toch voort wilden spelen - positief getest heeft. We hebben bewezen dat het kan. Na Nieuwjaar komen de andere teams erbij.”

Complementair Oudegem

“Dit wordt een clash waar iedereen naar uitkijkt”, klinkt de Gentse trainer-coach superblij. “Het is een geweldige competitie dit jaar. We hebben al verschillende topmatchen achter de rug. Dat is heerlijk om mee te maken. Ik had al voorspeld dat Oudegem misschien wel de beste ploeg van de competitie zou zijn. Dat blijkt na verschillende wedstrijden niet zo maar een vreemde prognose. Zij zijn erg complementair, Nina Coolman was al een topspeelster in Frankrijk. Ik heb Nina twee jaar in Parijs getraind.”

“Maar er zijn nog belangrijke speelsters in hun team. Wat Nikita De Paepe bijvoorbeeld laat zien is behoorlijk indrukwekkend”, geeft Morand mee. “Zelf hebben wij ook een mooie mix in de ploeg van ervaren speelsters, die knap omringd met jonge talenten. Het is nu aan ons om te bewijzen dat we de beste ploeg van de Liga in België kunnen verslaan. Dat is een geweldige uitdaging en een enorme motivatieprikkel.”