Stijn Morand (VDK Gent): “Ik ben heel blij dat we doorstoten in de Europese competitie”

Volleybal CEV CupZelden zagen de toeschouwers in de Edugo Arena een wedstrijd zo op en neer gaan. Het onwaarschijnlijke scenario zorgde voor een boeiend spektakel. Uiteindelijk haalden uitblinkster Marlies Janssens en haar team de volgende ronde van de CEV Cup. VDK Gent was in de eigen sporthal op papier de bezoekende ploeg omdat Volero Zürich voor deze zestiende finales gekozen had om de heen- en de terugwedstrijd in de Arteveldestad af te werken.

Vorige week had coach Morand reeds gemerkt dat er flink wat talent rondliep bij de Zwitserse ploeg. Dat werd dinsdagavond alleen maar bevestigd. Na twee gewonnen sets wist VDK Gent dat het geplaatst was voor de achtste finales. Maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Het begon al met de openingsset die eindigde op een onvoorstelbare 37-35. Een voorsprong van zes of zelfs zeven punten gaven tijdens de volgende sets nooit een gerust gevoel. Het was nooit een garantie op succes. Steeds kwamen die Zwitsers terug. Het leek even een zwarte piste te worden voor de VDK-vrouwen. Maar net op tijd kantelde de score in het voordeel van de Belgische kampioenen.

Veel matchen kort na elkaar

“We lieten regelmatig goed volleybal zien”, klinkt libero Els Vandesteene opgelucht. “Dit was echt een ‘mind game’. We zijn erdoor. Het was power tegen power, het voornaamste is dat we weerbaarheid getoond hebben. Nu verdienen we toch een weekje vakantie.”

“Het is inderdaad tijd dat de batterijen weer opgeladen worden”, bevestigt coach Morand. “Dit is onze vierde wedstrijd in tien dagen tijd. En het waren nooit gemakkelijke confrontaties. Misschien was daardoor onze start niet scherp genoeg. Maar daarna hebben de speelsters zich herpakt. Ik ben bijvoorbeeld tevreden dat Julie Smeets er bovenop kwam.”

“We kunnen goede cijfers laten zien, ook al ging het moeizaam”, zwaait Stijn Morand met zijn matchreport. “Veertien blokpunten bijvoorbeeld (waarvan zeven door Yellow Tiger Marlies Janssens, red.), dat komt niet zo vaak voor. Ik ben heel blij dat we doorstoten in de Europese competitie. Een achtste finale wil toch wat zeggen. Maar nu verdienen we echt wat rust. We gaan de feestdagen even voorrang geven.”

