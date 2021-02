Stijn Morand gaat met VDK Gent naar Oostende: “We hebben nog geen enkele gemakkelijke wedstrijd gespeeld”

ATLETIEK Kobe Vleminckx strandt in Gent op fractie van EK-limiet 60m, maar loopt ook hamstring­bles­su­re op

1 februari Twee duizendsten. Zoveel scheelde het of Kobe Vleminckx (22) had zaterdag in Gent bij z’n seizoensopener meteen de limiet voor het EK indoor in Polen gerealiseerd op de 60m. Met z’n tijd van 6.65 is hij dik tevreden. Helaas liep hij een lichte hamstringblessure op.