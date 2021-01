Stijn Morand en VDK Gent openen 2021 met bekeropdracht tegen Antwerp Ladies: “Starten zonder tactisch plan”

“Het is een gevaarlijke verplaatsing naar Antwerpen”, blikt trainer-coach Stijn Morand vooruit. “Tijdens de eerste voorbereiding - intussen al vier maanden geleden - speelden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Antwerpse team. We hadden het verdraaid lastig. Ik herinner me zelfs een set met nipte 24-26-cijfers. Ik zie iedereen dan denken, het was maar een oefenmatch. Neen, het was voor mij een signaal dat de Antwerpse speelsters echt knap konden volleyballen.”

Niets te verliezen

“Natuurlijk ga ik niet vertellen dat we - als leider in de huidige competitie - niet naar de halve finales van de Belgische beker kunnen gaan”, gaat de trainer-coach van VDK Gent voort. “We starten als favoriet. Maar ik blijf op mijn hoede. Eigenlijk weten we niets over de Antwerpse tegenstrevers. Buiten die ene match, die al zo lang achter de rug ligt, hebben we geen informatie over Volley Antwerpen. Zij hebben integendeel via de livestreaming al onze wedstrijden kunnen bestuderen en analyseren. Dat geeft hen toch een tactische voorsprong”, klinkt het. “We moeten daarom uitgaan van de eigen sterkte. Ik zal mijn speelsters zeker herinneren aan die ene partij tijdens de voorbereidingsperiode. De Antwerpse speelsters hebben niets te verliezen. Dus onderschatten we ze niet.”

Liever eerst competitie, dan beker

Na die kwartfinale voor de Belgische beker moet de Gentse formatie opnieuw naar de Antwerpse stad. Volgende week wacht immers een nieuwe clash in de competitie. “Ik had het liever andersom gezien”, mijmert Morand. “Dan zouden we voor die tweede confrontatie meer informatie gehad hebben. Als coach wordt deze bekermatch interessant. We starten zonder tactisch plan. Dus moeten we tijdens de match aanpassen en bijsturen. Dat maakt het extra boeiend.”