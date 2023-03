Stijn Morand en VDK Gent krijgen geen enkele kans op revanche tegen Asterix Avo: “Toch blijven we voor de prijzen gaan”

Volleybal Liga A VrouwenDe setstanden spreken voor zich. Twee sets lang werd VDK Gent bestookt met snoeiharde opslagen door Asterix Avo. “De ploeg uit Beveren speelde zelfs beter dan tijdens de bekerfinale”, gaven Marlies Janssens, Laure Flament en Julie Smeets na de wedstrijd toe. “Zij scoorden zeventien van hun negentien blokpunten na onze tegenaanval. We hebben ons goed herpakt vanaf de derde set. De invalbeurt van spelverdeelster Lotte De Quick zorgde eventjes voor zuurstof, maar we werden compleet weggeserveerd en er waren blijkbaar te weinig oplossingen om te kunnen winnen.”

“Wat wil je”, verklaart coach Morand. “We kregen meteen negen aces tegen. De hoge servicedruk van de Beverse ploeg kon alleen beantwoord worden met hoge set-ups naar de hoeken. We konden ons sterk wapen - de eerste tempo aanvallen - amper toepassen. Ik probeerde met vervangingen, Vandesteene voor Van Elsen en opnieuw Vandesteene in plaats van Smeets, het tij te doen keren. De aangepaste rotatie en een andere startopstelling werkten wel in de derde set. Maar op het einde van de slotset waren er bij ons twee of drie foutjes te veel. Het blijft erg close tussen Gent en Beveren. Dat was reeds duidelijk tijdens de bekerfinale.”

Door de grote poort

“We blijven voor de prijzen gaan”, klinkt het veelbelovend. “We hebben na de verloren ‘Cup Finals’ onze weerbaarheid getoond en krachtig gereageerd tegen Charleroi. Dat kan de volgende weken opnieuw. We kunnen nog zes op zes halen en dan is het afwachten of Asterix Avo eventueel een steekje laat vallen op de laatste speeldag tegen Oudegem. Misschien zit er nog een eerste plaats in, net voor aanvang van de play-offs.”

“Twintig trainingsuren per week doe je niet om voor de vierde plaats te spelen”, blijft Stijn Morand strijdvaardig. “Dan ga je voor de eerste plaats. We moeten niet achteromkijken. We blijven match per match strijden voor de volle winst. De speelsters die weggaan, willen ongetwijfeld door de grote poort de club verlaten. Met de kampioenstitel. We hebben reeds een knappe competitie achter de rug en vier ronden in de Europese competities gespeeld. Er is na deze nederlaag geen enkele reden om van een mislukt seizoen te spreken.”

