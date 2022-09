Stijn Meert en KM Torhout willen niet opnieuw competitiestart missen: “Heb de lat nog een pak hoger gelegd”

voetbal tweede nationale ADe competitie in eerste nationale is al een tijdje aan de gang, maar dit weekend schiet ook tweede nationale uit de startblokken. KM Torhout promoveerde vorig seizoen na een lange eindronde en keert zo na vier jaar terug naar tweede nationale. Een reeks die niet onbekend is voor coach Stijn Meert, die dit weekend naar zijn ex-club KSV Oudenaarde trekt.

“We hebben een uitermate leerzame voorbereiding achter de rug, waarin we heel wat nieuwe spelers hebben ingepast, wat tijd en energie kostte”, vertelt Meert ons. “Het is moeilijk om een oordeel te vellen of we al dan niet klaar de strijd zijn. Fysiek, mentaal en tactisch hebben we ons werk gedaan, maar een overwinning krijg je niet op bestelling. We hebben in vergelijking met vorig seizoen nog een pak scherper getraind, want mijn spelers beseffen dat de lat in deze hogere reeks een pak hoger ligt en ze hun niveau en inzet nog wat moeten opkrikken.”

Een kleine smet op de voorbereiding is de vroege bekeruitschakeling in de Croky Cup tegen de Antwerpse derdenationaler Witgoor Dessel Sport, die na een brilscore in de reguliere speeltijd met strafschoppen wist te winnen in de Velodroom. “Het klopt dat het niet fijn is om net als vorig seizoen meteen uit de beker te liggen, maar ik heb er niet wakker van gelegen. Na de lange eindronde vorig seizoen, waarin we tot eind mei nog tot het uiterste moesten gaan, waren we nog niet klaar om begin augustus al zo’n bekerwedstrijd te spelen. Volgend seizoen kunnen we dat misschien anders aanpakken, maar dit jaar was de beker zeker geen prioriteit voor ons.”

Gemiste start vermijden

Torhout verwelkomde de voorbije zomer een pak nieuwe spelers. “De meeste basisspelers zijn gebleven en met gerichte versterkingen hebben we de onderlinge concurrentiestrijd aangescherpt”, vervolgt Meert. “Heel wat jongens liggen met elkaar in balans. Het wordt zaak om een gemiste start te vermijden. Herinner je vorig seizoen nog: toen begonnen we aan het seizoen met een nul op twaalf. Voor de supporters, de spelers en het bestuur is dat een scenario die we absoluut willen ontwijken.”

Tweede nationale is geen onbekende competitie voor Meert, die in het verleden nog speler én trainer was bij KSV Oudenaarde, de tegenstander van dit weekend. “Ik kom de komende maanden heel wat bekende spelers en tegenstanders tegen in deprachtige West- en Oost-Vlaamse reeks en kijk er naar uit om ze met Torhout te bekampen”, besluit de oefenmeester.

Zaterdag 3 september: KSV Oudenaarde – KM Torhout om 19.30 uur.

Lees ook: meer voetbal in 2NA