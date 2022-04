Stijn Lowette met NGT meteen op podium in Porsche Sprint Challenge

De Porsche Sprint Challenge Benelux is geen volledig nieuwe competitie, maar het concept onderging tijdens de wintermaanden wel behoorlijke wijzigingen, legt Marc Maton (Team Owner NGT Racing) uit: “De Porsche Sprint Challenge Benelux is voorbehouden aan diverse types Porsche 911 GT3 Cup en de Porsche Cayman GT4 en de rijders zijn veelal zeer gedreven gentlemen drivers. Wij hebben met Stijn Lowette iemand in huis die perfect past in de filosofie van de competitie en hij bewees meteen dat hij vooraan mee kan strijden. Het concept van de competitie is opmerkelijk, met alle activiteiten op één dag, van vrije training tot de races en dat op een weekdag. Voor ondernemers is dat een schitterend format dat aansluit bij de drukke agenda’s van die mensen.”

Mooie prestaties voor vader en zoon

Sportief verliep de eerste afspraak prima, met een vijfde plaats in de eerste race voor Stijn Lowette en een eerste podium in de namiddag voor Lowette, die dan ook erg tevreden was: “Ik sluit me inderdaad aan bij wat Marc over de competitie zegt en het was een mooie eerste afspraak. Ik kende Zandvoort amper, dus ben ik wat voorzichtiger gestart en heb in de eerste wedstrijd behoudend gereden. De tweede wedstrijd had ik al meer vertrouwen en ben van de vijfde plaats op de startgrid naar voor gereden om uiteindelijk op het podium te eindigen. Het waren leuke gevechten en uiteraard ben ik blij dat ik mijn podium behaalde na rechtstreekse gevechten. Dit is een goede basis voor de rest van het seizoen, maar neem van me aan dat het niveau best hoog is. In afwachting van de tweede race van het seizoen, start ik op 6 en 7 mei ook in de eerste wedstrijden van de Porsche Carrera Cup Benelux, waar ik me met de andere rijders in de Am-categorie ga meten. Het was een zeer leuke week trouwens, want mijn zoon Beau heeft ook een mooi weekend in karting achter de rug. 2022 gaat een mooi autosportseizoen worden.”