Stijn Lowette en zijn zoon Beau gaan druk raceseizoen tegemoet

Stijn Lowette, de man achter het succesverhaal Kambukka, zal ook in 2022 op circuit actief zijn. Hij doet het met ondersteuning van NGT in de Porsche Sprint Challenge Benelux. Maar opgepast, de opvolging is ook al verzekerd voor de Limburger. Zijn zoon Beau werkt in 2022 een intensief programma in het karting af.

In 2021 was het de jonge Hasselaar Glenn van Parijs die met de Kambukka Porsche 992 GT3 Cup naar de titel van vicekampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux reed. In 2022 zal Stijn Lowette voor het eerst zelf een volledig seizoen rijden en dat in de recent vernieuwde Porsche Sprint Challenge Benelux waar gentlemen drivers zich met elkaar kunnen meten en dat in wedstrijden die op weekdagen worden afgewerkt.

Volledig seizoen Porsche Sprint Challenge

Stijn Lowette geeft graag tekst en uitleg: “In 2020, in volle coronapandemie, heb ik mijn allereerste wedstrijden in Porsche merkencup gereden als guest driver. Achteraf gezien kwam die deelname misschien een tikkeltje te vroeg, daar ik net niet over voldoende ervaring beschikte op dat toch wel hoge niveau van competitie. Nu, het heeft me enkel maar gemotiveerd om me te verbeteren. Ik kijk op die periode vooral terug als zeer leerrijk. De afgelopen achttien maanden heb ik veel progressie gemaakt achter het stuur van de Porsche 992 GT3 Cup en dus lijkt me de tijd nu wel rijp om mijn kans opnieuw te wagen. Ik zal aan de volledige Porsche Sprint Challenge Benelux deelnemen en ik zal ook aan minstens één en misschien wel twee meetings van de Porsche Carrera Cup Benelux afwerken, altijd met de ondersteuning van het ervaren en sterke team NGT.”

Beau Lowette van zijn kant, zal een volledig Rotax-seizoen bij de junioren afwerken zowel in de BNL Series, BMC en Euro Trophy. Dat zijn hoogstaande kartingcompetities in de Benelux en de weg die alle grote namen in de autopsport in de Lage Landen gevolgd hebben. De jonge Beau Lowette is dus klaar om in de voetsporen van zijn racende vader te treden. Hoe dan ook, vader en zoon zullen dus meer dan één weekend op circuit terug te vinden zijn.