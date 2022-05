Stijn Lowette en Luc Vanderfeesten starten goed in Porsche Carrera Cup Benelux

Held, antiheld en held, dat was zowat het weekend van Stijn Lowette. Vrijdag zette hij zijn deelname aan de Porsche Carrera Cup Benelux schitterend in. De Hasseltse ondernemer, bekend van het merk Kambukka, reed op een haar na naar de polepositie in de categorie Am. Hij nam tijdens de race een zeer goede start om letterlijk van start tot finish te leiden. Echter, op honderd meter van die finishlijn kreeg Lowette een tik van een andere deelnemer en dat was het dan. Weg zege.

Luc Vanderfeesten: podium

In die eerste race behaalde Luc Vanderfeesten de derde plaats in de klasse Am. “Ik was uiteraard tevreden”, lachte hij na de wedstrijd. “Meteen starten met een podium na een chaotische wedstrijd in onze categorie is uiteraard top. Met dank ook aan het team #TeamPGZ by RedAnt Racing voor de prima Porsche 911 GT3 Cup-Type 992.”