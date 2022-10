Stijn Geys en SK Londerzeel verliezen nu ook op het veld van Lebbeke: “Op bepaalde posities en momenten is het gewoon te weinig”

Voetbal tweede nationale BOok in en tegen Lebbeke kon SK Londerzeel niet voor een kentering zorgen. Het verloor met 2-1 en zit zo al aan vier nederlagen in zes matchen. Teveel, beseft ook een ontgoochelde trainer Stijn Geys, die met zijn manschappen nu op een gedeelde laatste plaats met City Pirates staat.

“Als ik op de match zelf terugblik dan kan ik stellen dat we een degelijke eerste helft speelden”, opent de Londerzeelse T1. “We gaven weinig weg en hadden de controle en scoorden ook op een goed moment, zo’n vijf minuten voor de rust. We hadden zelfs nog met een dubbele voorsprong kunnen en moeten gaan rusten, maar we speelden het niet goed uit. Wat niet wegneemt dat we met goede moed aan de tweede helft begonnen.”

Dramatisch

“Die was echter dramatisch”, windt Geys er geen doekjes om. “We waren nergens meer en kwamen de middellijn haast niet meer over. Geen duelkracht, geen druk naar voren. We lieten het gewoon begaan. Dan was het niet onlogisch dat die gelijkmaker viel want we gaven zes, zeven kansen weg. Vijf minuten voor tijd scoorden zij dan nog de 2-1. Op basis van de tweede helft volledig terecht. En dat is zuur want Lebbeke is, met alle respect, toch een ploeg die wij moeten aankunnen maar als je zo’n slechte tweede helft speelt, kan je van iedereen verliezen.”

Vertrouwen

“Het is niet dat de jongens er niet alles aan doen, maar de laatste weken is het op bepaalde posities en momenten gewoon te weinig. We hebben een aantal spelers altijd het nodige vertrouwen gegeven in de veronderstelling dat het wel goed zou komen, maar voorlopig lijkt dat maar niet te lukken. Er was lichte verbetering tegen Diegem en Hades, maar dit weekend hebben we na de pauze precies weer alles weggegooid wat we hadden opgebouwd. En dat is zeer ontgoochelend.”

“We zitten dan ook nog eens met heel wat geblesseerden, vooral in het verdedigend compartiment. Zo viel nu tegen Lebbeke ook Dries Caignau nog uit met een blessure. Alles lijkt zo wat in negatieve zin samen te vallen nu. We gaan er echter alles aan blijven doen om volgende week thuis tegen de beloften van Beerschot wel te winnen. Dat zal ook wel moeten als je weet dat de weken nadien nog Belisia en Lyra-Lierse op het menu staan.”

