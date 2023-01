Stijn D’Hulst wil met Knack Roeselare in de Champions League blijven: “We zijn één match verwijderd van ons doel”

In Oost-Vlaanderen blijft het aantal wielerwed­strij­den dalen, maar ook het aantal renners lijkt fors te zakken

De Oost-Vlaamse wielerkalender zit in elkaar. Het ziet er naar uit dat het aantal organisaties in onze provincie een flinke knauw krijgt. Op dit ogenblik zijn 206 wedstrijden toegekend of in aanvraag. In 2019, voor de pandemie, werden in Oost-Vlaanderen 382 koersen georganiseerd. Vorig seizoen waren dat er nog 293. Ook het aantal Oost-Vlaamse vergunninghouders zakt. Zo vroegen voorlopig 162 nieuwelingen (193 in 2022), 138 junioren (185 in 2022), 131 beloften (150 in 2022) en 80 elites zonder contract (141 in 2022) een vergunning voor 2023 aan. Hieronder de Oost-Vlaamse kalender!

