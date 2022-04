Stijn D’Hulst (Knack Roeselare): “Het zal een spannend en geladen duel worden met een vlijmscherp Maaseik”

Knack Roeselare heeft tijdens dit volleybalseizoen vier wedstrijden verloren. In Maaseik, in Aalst, in Menen en op de allerlaatste speeldag thuis opnieuw tegen Maaseik. “De realiteit leert ons dat de Limburgse ploeg dit jaar tweemaal van ons heeft gewonnen”, vertelt coach Vanmedegael vlak voor een nieuwe verplaatsing en een zoveelste ‘classico’ in Maaseik.

Toch eindigde de Roeselaarse squadra een paar weken geleden op de eerste plaats in de EuroMillions League en op dit moment staat het Knack-team alweer aan de leiding in de Champions Final Four na twee mooie overwinningen tegen Menen en Aalst. “Maaseik ligt ons dit jaar blijkbaar niet”, vervolgt de trainer-coach van Knack Roeselare zijn uiteenzetting. “Het is aan ons om daar iets aan te doen. Het zal een hele kunst zijn om in de Limburgse sporthal punten te pakken.”

Ander tijdstip

Roeselare trekt zaterdag naar Maaseik en volgende week vrijdag staan de twee Belgische topclubs weer tegenover elkaar in de Tomabelhal. “Het tijdstip van deze ontmoetingen is totaal anders”, merkt Steven Vanmedegael op. “Ons team is helemaal volledig. Dat is dit jaar wel eens anders geweest. Daardoor is het niveau op training merkelijk hoger. Met de positief uitdagende concurrentie stuwen de spelers mekaar naar een hoger niveau. In deze fase van de competitie moeten we zeer alert zijn. Die extra scherpte demonstreerden we reeds tweemaal na elkaar tijdens deze nacompetitie. Indien het nodig is, kan ik wissels uitvoeren, het zorgt voor een meerwaarde. Maar het biedt nog geen garantie op winst.”

Stijn D’Hulst is de tel kwijt hoeveel ‘klassiekers’ hij tegen Maaseik reeds achter de rug heeft, maar hij benadrukt wel dat elk duel met hun voornaamste concurrenten altijd speciaal is. “De voorbije resultaten tegen de Limburgers hebben geen belang meer”, weet de spelverdeler van Knack. “Ik ben benieuwd. Het zal een spannend en geladen duel worden met een vlijmscherpe tegenstander. Topteams staan er op de juiste momenten. Ik voel op training dat we geen extra motivatie nodig hebben. Iedereen werkt zeer gedreven. Een nationale titel schatten we toch nog iets hoger in tegenover de Belgische beker.”