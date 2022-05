Stijn Defruyt na de promotie met VK Knesselare: “Dit hebben we dubbel en dik verdiend”

Het voetbal floreert in Aalter. Eendracht Aalter zet de stap naar het nationaal voetbal en zondag wisten zowel Ursel als Knesselare de poort van tweede provinciale open te beuken. Knesselare won in de verlengingen op het veld van White Boys Sint-Niklaas (2-4). Feestje in de bus, party in de kantine of wat dacht je? Aanvoerder Stijn Defruyt is tevreden dat zijn ploeg voor slagroom en een dikke kers op de taart zorgde.

“Het was wel een leuk seizoen. We schoten wat minder goed uit de startblokken, maar we voelden wel dat we tot de betere ploegen van de reeks behoorden. Jammer genoeg gaven we in het wedstrijdslot te vaak punten weg. En zo moesten we tot de slotdag van de competitie knokken om in de eindronde te raken. Dan hoor je wel vaker dat ploegen niet naar een hogere reeks willen, maar bij ons was die honger er wel. In de eerste ronde word je dan ook nog vrij geloot en dan weet je dat je op één overwinning van de promotie bent. En zalig als je het dan ook af kan maken.”

Spannend

Zeker weten dat de emoties bij voorzitter Jean-Pierre Buyle en coach Frank De Clerck hoog oplaaiden. Defruyt geeft toe dat het in Sint-Niklaas een echte thriller werd. “Het werd een wat bizarre wedstrijd. Aan gretigheid ontbrak het in beide kampen niet. Sint-Niklaas greep ons bij momenten naar de keel, maar het doelpunt bleef uit en bij de eerste prik van ons wat het bingo via Nathan Demeyer. Een snedige counter was goed voor de 0-2 en niet toevallig kwam dat tweede doelpunt er via Daan Hooreweghe. Met zo’n 25 doelpunten is hij toch de man van het voorbije seizoen voor ons. Met een 0-2-bonus moet je al de hand uit steken naar promotie. Niet dus. In het vierde kwartier gaven we die bonus wat al te makkelijk weg. Gelukkig hebben we de wedstrijd dan weer in handen genomen.”

Conditioneel sterk

Het werden dus verlengingen en daarin sloeg Knesselare twee keer toe. “In die verlengingen hebben we verdiend het laken naar ons toe gehaald. In die hitte hadden de twee ploegen veel energie verbruikt, maar Sint-Niklaas zat toch iets meer op zijn tandvlees en wij werden duidelijk de betere ploeg. En dan kwam de verdiende 2-3 op het bord. Daan Hooreweghe, wie anders? Sint-Niklaas moest dan komen. De spanning over de uiteindelijke afloop bleef. Niet dat we veel weg gaven, maar vooral omdat we het een aantal keer zelf vergaten af te maken. Via Jordy Pynaert kwam de 2-4 dan toch op het bord en dan was het vooral genieten en het is nu al wat aftellen naar de vele leuke derby’s volgend seizoen. Het behoud zal het doel zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Vorig jaar deed de bestuursploeg goede transfers door jongens als Gillian Goossens (Evergem Center) en Yarne Van Huffel (beloften Lovendegem) aan te trekken. Ik vermoed dat ze nu ook wel hun huiswerk goed gemaakt hebben.”

Uitdaging

In tweede provinciale wacht Knesselare een geweldige uitdaging. Coach Frank De Clerck verwacht dat zijn ploeg de schaapjes op het droge krijgt. “We gaan nu vooral genieten van deze titel. We hebben er het hele jaar hard voor gewerkt en ik wil het bestuur, mijn sportieve staf en alle spelers bedanken voor dit sterke seizoen. Toch straf dat we de overstap naar tweede provinciale kunnen maken met zeven jongens die nog mee speelden in vierde provinciale. We zijn realist en weten dat we voor een moeilijk seizoen staan. Toch ben ik ervan overtuigd dat we uit de problemen blijven. Het bestuur heeft behoorlijk wat versterkingen binnen gehaald. Vier doelmannen: Benjamin Twum, Bart Van Cauwenberghe, Wout Van De Casteele en Axel Verspeeten. Drie jongens van Evergem Center: Sam Kesteloot, Tim Dujardin en Steven Lescrauwaet en verder ook nog Seppe Mees en Jens Stevens van VV Zomergem, Lennert Van Goethem van Maria-Aalter en Jordan Nwaokolo, een jeugdproduct van SK Maldegem. Dit moet volstaan om enkele ploegen achter ons te houden.”