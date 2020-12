Stijn De Smet zet punt achter zijn voetbalcarrière: “Het is mooi geweest”

De in maart 36 jaar wordende Stijn De Smet zullen we niet langer in actie zien op onze voetbalvelden. Door een combinatie Covid-19 en leeftijd houdt de in Varsenare wonende aanvaller het voor bekeken. Hij kan alvast op een mooie voetbalcarrière terugblikken met vooral heel wat topvoetbal bij Cercle Brugge, AA Gent en KV Kortrijk.

“Ik zette mijn eerste voetbalpasjes bij SV Jabbeke”, gaat Stijn De Smet eventjes terug in de tijd. “Vanaf mijn twaalfde trok ik naar Cercle Brugge en bij de Vereninging stroomde ik door tot het eerste elftal. Een vijftal seizoenen speelde ik er in het fanionteam. Daarna volgde AA Gent, dat me onder meer uitleende aan Westerlo en Waasland Beveren. Dan volgden een vijftal seizoenen KV Kortrijk en één jaartje SV Roeselare. De laatste twee seizoenen, helaas fors onderbroken om de gekende redenen, verdedigde ik de kleuren van het toch ambitieuze SKV Zwevezele.”

De onzekerheid knaagt

“Ik hakte recent de knoop door en hang de voetbalschoenen definitief aan de haak. Ik maakte de gehele voorbereiding met Zwevezele mee maar door de coronacrisis kwam er van competitievoetbal niet veel meer in huis. In februari zal er wellicht heropgestart worden maar die onzekerheid bleef bij mij toch knagen. In combinatie met mijn leeftijd besloot ik dan ook om definitief te stoppen. Het is mooi geweest en vooral met Cercle en KV Kortrijk beleefde ik mijn hoogdagen. Bij Gent geraakte ik te vaak op het verkeerde moment geblesseerd. Een buitenlands avontuur zat er voor mij niet echt in, want nooit kreeg ik in mijn carrière een mooi voorstel in de bus.”

Toch één cap

“Ik haalde destijds bij de beloften vaak de nationale ploeg maar slechts één cap met de Rode Duivels heb ik op mijn actief. Een fantastische ervaring ondanks het feit dat we in het Koning Boudewijnstadion thuis verloren van Marokko. Veel trofeeën staan er niet in mijn kast: de bekerwinst met AA Gent was in elk geval ook een aardig moment.”

Toekomst: de vastgoedsector

Wat nu, na het voetbal? “Ik volgde de laatste drie jaar een avondcursus vastgoed en ben nu mijn stage aan het voltooien. Straks zijn er eindexamens en wellicht zal mijn toekomst die richting uitgaan. In het voetbal zie ik me niet direct functioneren. Zeg nooit nooit, maar een toekomst als trainer zie ik niet voor mij. Misschien werken met de jeugd maar we zien wel wat er in de toekomst eventueel nog op me afkomt.”