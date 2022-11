Stijn De Deygere (SKV Zwevezele): “Verlies in Kanegem moeten we goed maken thuis tegen Lichtervelde”

Eén van de meest spraakmakende nieuwkomers in het gele shirt van SKV Zwevezele is ongetwijfeld de 36-jarige Stijn De Deygere. “Ik word er volgende week zelfs 37", lacht de Roeselarenaar, die leraar lichamelijke opvoeding is. “De laatste seizoenen was ik actief bij Westhoek maar de langste passage was uiteraard bij het toenmalige FC Izegem. Bij Westhoek had coach Bruno Debo me er nog graag en jaartje langer zien voetballen. De leeftijd maar vooral het feit dat ik drie kinderen heb en vooral die drie wekelijkse trainingen en die soms wel verre verplaatsingen tijdens het weekend zag ik niet zo goed meer zitten.”

Keuze voor tweedeprovincialer Zwevezele

“Finaal koos ik om de kleuren van SKV Zwevezele te verdedigen. Ik kende er enkele van de anciens zoals Vincent Provoost, Aurélien Verzele en Jan Verhelst”, gaat de centrale middenvelder verder. “Ook het feit dat de club toch de nodige sportieve ambities koesterde, speelde een rol. Uiteraard is het voor mij wat aanpassen om nu in tweede provinciale actief te zijn. Ik speelde, op uitzondering van bij SK Oostnieuwkerke, altijd in de nationale reeksen zodat het nu de eerste keer is dat ik tweede provinciale ontdek. Een wat nieuwe voetbalwereld gaat voor me open maar toch vind ik het super tof om in die reeks wekelijks te kunnen voetballen. Enkel de accommodaties vallen hier en daar wel wat tegen.”

Lichtjes onder de verwachtingen

“Na tien speeldagen staan we met een zestien op dertig op zesde plaats. Nog niets is verloren maar toch moet ik toegeven dat we na die eerste periode toch lichtjes onder de verwachtingen zijn gebleven. De club had toch de ambitie om de top drie te viseren en dat is zeker nog steeds haalbaar. Vooral de nederlaag vorige week op Kanegem kwam hard aan. We domineerden de gehele wedstrijd maar twee blunders van onze kant nekten ons finaal. Dat verlies in Kanegem moeten we nu goed maken thuis tegen Lichtervelde. Steeds een geladen derby, hoorde ik in de coulissen. Zaterdagavond willen we dan ook op het veld voor een stevig antwoord zorgen.”