Stijn De Deygere (KVK Westhoek): “Twee doelpunten kort op elkaar waren een dubbele opdoffer”

Na een actie rechts van Simoens lukte het Coppin (12’) van dichtbij net niet om te scoren. Aan de overkant besloot Triest een open kans over. Gent scoorde twee keer in evenveel minuten. Nadat de bal centraal in het pak bleef hangen, trapte Vankerkhoven binnen. “Ik werd bij die fase in de rug geduwd maar de ref floot niet”, aldus De Deygere. “Die goal mocht niet vallen. Jammer.”

Na een voorzet op rechts kopte Vankerkhoven in de hoek binnen. “Die twee doelpunten kort op elkaar waren een dubbele opdoffer”, zegt Stijn De Deygere. “Bij die tweede treffer verloren we een kopduel.” Na een fout op de aanvoerder wees ref Bossuyt naar de stip. Centrale verdediger Mahieu trapte de penalty binnen. Doelman Londot (ex-Westhoek) koos nochtans de goede hoek.

“De tegenstander tikte me aan en de ref twijfelde ook niet”, zegt De Deygere. “Ik denk dat het een terechte strafschop was. We begonnen met volle moed aan de tweede helft maar kregen direct een derde goal tegen.” Addo stond aan de tweede paal heel alleen en trapte in de verste hoek binnen. “Wat weer een opdoffer was”, aldus de ouderdomsdeken van Westhoek.

“Gent vind ik een goed voetballende ploeg. We werden iedere keer weggetikt. Himpe was op het middenveld aan het ‘zwemmen’ en kreeg te weinig steun. De tweede helft speelden we met 4-4-2 een ander systeem. We werden gepakt op ervaring en het voetballend vermogen op het middenveld.”

Blessures

De Deygere moest naar de kant wegens last aan de nek. “In een duel voelde ik het kraken en zal de osteopaat moeten opzoeken”, klinkt het bij de toekomstige speler van tweedeprovincialer SKV Zwevezele. Simoens (knie) moest ook worden vervangen. Spits Diakho (kuit) was er niet bij en haalt wellicht zaterdag ook de thuismatch tegen hekkensluiter Ronse niet. Robaeys (contractuur) ontbrak. De jonge Degels was met school naar Italië.

“We zijn geklopt op onze waarde”, geeft trainer Bruno Debo terecht aan. “Gent heeft een goed middenveld en snelle flanken. Die kleine kansjes maakten we niet af. De bezoekers waren wel efficiënt. Hun derde treffer was voor ons de doodsteek. Perfect in één tijd binnengetrapt.”