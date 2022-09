Stijn De Bock wint interclub in Berlare: “Niet gedacht dat ik dit nog in de benen had”

Eind september nog een interclub winnen. Het is niet aan iedereen gegeven. Stijn De Bock speelde het klaar in Berlare. “In de eerste ronde trok Brent Clé er al in zijn eentje op uit. Na enkele kilometers ging ik hem halen. In mijn zog sloten enkele renners mee aan, zodat er een kopgroep van zes ontstond. Jens Moens viel daar op het einde nog weg met krampen. Vooraf wist ik dat Brent Clé een pure sprinter was. Doordat iedereen naar mij keek, zakte het tempo behoorlijk. Dat was het ideale scenario. Vanuit quasi stilstand vertrekken is mijn ding. Op driehonderd meter van de finish kon ik aanzetten en met duidelijk verschil winnen. Het was mijn zesde overwinning van het seizoen. Zondag stond ik nog in Schoonaarde aan de start, maar daar verging het mij iets minder goed. Ik belandde in de gracht, maar de schade bleef beperkt tot wat geurhinder.” (lacht)

Onverwacht

Stijn De Bock was tevreden over zijn prestatie. “Ik had niet gedacht dat ik dit nog in de benen had. Het vertrouwen was wat minder geworden. Ik heb het ontzettend druk op het werk en kom veel minder aan trainen toe. Toch stel ik vast dat ik net als de ploeg kan terugblikken op een geslaagd seizoen. Enkel het Belgisch kampioenschap was een tegenvaller. Vooraf had ik nochtans mijn zinnen gezet op dat BK, maar in de slotfase moest ik passen. Jammer, want ik wou de tricolore trui graag binnenhalen voor het team. Gelukkig maakt één dag het seizoen niet.”

Programma

Wat staat er in de laatste weken van het seizoen nog op het programma van Stijn De Bock? “Niet veel meer. Woensdag start ik opnieuw in Berlare, maar dan met de profs. Volgend weekend is er een interclub in Ichtegem en wat later volgt nog de profkoers in Zele. Half oktober sluit ik af in Italië met een weekendje Lombardije. Op zaterdag volg ik de Ronde van Lombardije en daags nadien heb ik me samen met mijn vriendin Mieke Docx en mijn broer Stef ingeschreven voor de plaatselijke Gran Fondo. Daar kijk ik wel naar uit.”

