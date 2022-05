Stijn De Bock slaat dubbelslag in Puivelde: “Deze vorm mag nog een tijdje blijven duren”

Stijn De Bock houdt wel van een uitdaging. Of moeten we het een zelfmoordpoging noemen? Een lach volgt. “Ik had al enkele keren geprobeerd om weg te geraken. Na een veertigtal minuutjes lukte het dan toch. Aanvankelijk reed ik enkel met de Brit Sutton vooraan. Later kwamen daar nog Niels De Rooze en Stef Rogier bij. Ik had inderdaad niet echt verwacht dat we zouden kunnen standhouden tot aan de finish, maar een week eerder lukte het me ook al in Assebroek. De verstandhouding vooraan was prima. Op twee ronden van het einde hoorde ik dat mijn ploegmakkers David Desmecht en Julien Van Den Brande nog op komst waren. Toen heb ik even de benen stilgehouden. David probeerde op het einde solo weg te geraken. Dat ontregelde de sprint. Voor mij was het een voordeel. Stef Rogier kwam te vroeg op kop. Ik ging hem voorbij en moest enkel nog oog hebben voor een opzittende Niels De Rooze.”