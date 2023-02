Stijn De Bock heeft eerste zege meteen beet: “Nooit eerder won ik in het eerste koersweekend”

Wielrennen elite z/cVoor Stijn De Bock is het nieuwe wielerseizoen goed van start gegaan. De Oordegemnaar won meteen de Meerdaalse Pijl in Sint-Joris-Weert. Hij was de snelste van een kopgroep van vier. Voor De Bock is het soms schipperen tussen adequaat trainen en verantwoordelijkheden opnemen op het werk. Op dit moment lukt dat goed.

Stijn De Bock blikt tevreden terug op de start van zijn wielerjaar. “In het verleden heb ik nog al goede starten meegemaakt. Nooit eerder won ik echter in het eerste koersweekend. Het was moeilijk om weg te geraken omdat er een strakke wind stond. In de eerste koershelft gebeurde er dan ook niet veel. Onder impuls van Wesley Van Dyck ontstond er een kopgroep van tien. Ik had ploegmaat Pieter De Paepe mee. In het peloton zaten nog kleppers als Stef Rogier en David Desmecht.”

“Uiteindelijk kwam het tot een hergroepering. Ik raakte toch weg met Thibaut Ponsaerts, Jonas Cornelis en Wesley Van Dyck. In de slotfase verwachtte ik een uitval van Van Dyck, maar die kwam er niet. Ponsaerts zette aan op vierhonderd meter van de finish. Hij was de perfecte springplank. Het verschil aan de meet was duidelijk.”

Minder training

De voorbije maanden kon Stijn De Bock goed trainen, al brengt hij wel nuances aan. “Samen met mijn broer Stef werken we in het bedrijf van mijn tweede broer. We nemen daar meer onze verantwoordelijkheid op, zodat er soms minder tijd is om te trainen. De omvang is naar beneden gegaan. Ik moet de trainingen goed uitkienen. Ik heb wel twee weken op stage kunnen gaan in Spanje. In Calpé heb ik goed kunnen werken.”

“Vorige week ben ik mee de baan opgegaan met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen toen zij de Omloop verkenden. Toen beiden op de hellingen doortrokken, moest ik niet onderdoen. Dat gaf vertrouwen. Anderzijds was er toch wat twijfel gerezen omdat ik wat verkouden raakte. Blijkbaar heeft die verkoudheid weinig invloed gehad op mijn prestaties.”

Programma

Hoe zien de komende weken van Stijn De Bock er voort uit? “Volgend weekend werk ik een kermiskoers in Zepperen af. Nadien ga ik tien dagen naar Taiwan. Niet op vakantie, maar voor het werk. Ik hoop daar toch wat te kunnen fietsen. In het weekend van 18 en 19 maart zijn er voor ons geen koersen. In het daaropvolgende weekend is er koers in Zele. Als ex-inwoner van die gemeente staat die race al met stip aangeduid in mijn agenda.”

Lees ook: meer wielrennen