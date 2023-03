Stig Cools wil met Lille United tegen Berchem lijn doortrekken: “We zitten in een sterke periode”

Voetbal tweede nationale BBij Lille United weten ze niet goed wat hen allemaal overkomt. Na twee promoties op rij staat de Kempische fusieclub op het punt om de top vijf van het klassement in tweede nationale B te veroveren. Na een negen op negen is Lille zaterdagavond aan de Heggelaan in Poederlee gastheer voor Berchem.

Na een kleine dip heeft Lille United de voorbije weken de koe opnieuw bij de horens gegrepen. Het begon drie weken geleden met een sensatonale terugkeer tegen de beloften van KV Mechelen. In die uitwedstrijd boog Lille, helemaal in het slot van de wedstrijd, een 2-0-achterstand om in een 2-3-overwinning.

Keerpunt

“Op dat moment kwamen we uit een mindere periode, waarin een nul op negen ons deel was geweest”, zegt Stig Cools. “Het zijn vaak die momenten die de sportieve wereld een ander gezicht geven. Bij ons was dat niet anders.”

Het was uiteindelijk de Lilse aanvoerder die tegen Mechelen, met het hoofd, het Lilse succes over de streep trok. Het vijfde doelpunt voor de centrale verdediger. “Dan zijn er nog twee afgekeurd. Zoals vorige zaterdag tegen Hades Hasselt. Blijkbaar wegens handspel. Ik scoor meestal op stilstaande fasen en op ogenblikken waarop de kansen om mee op te schuiven zich aandienen. Dat zijn de fasen waarin ik me heel goed voel.”

Vertrouwen

Nu het behoud, wat tot vorige week voor de Kempische fusieclub de grootste prioriteit was, helemaal zeker is, kan Lille zijn horizon gaan verleggen.

“De situatie waarin we op dit moment zitten, hebben we zelf afgedwongen”, stelt de Mollenaar. “Onze prestatie vorige zaterdag tegen leider Hades Hasselt was compleet. Dat heeft alles te maken met vertrouwen. De mindere periode van enkele weken geleden was het gevolg van blessures en schorsingen die op hetzelfde moment vielen. Maar als we voltallig zijn, kunnen we elke tegenstander aan.”

Lille staat de komende weken nog voor enkele toppers voor eigen volk. Na Berchem komen in april met Cappellen en Lyra-Lierse twee kopploegen op bezoek. “Ik heb geen idee hoe en waar dit verhaal voor ons zal aflopen”, besluit de aanvoerder. “We genieten, op onze manier, al enkele jaren van een sportieve hoogconjunctuur.”

