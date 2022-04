Stieven Lescrauwaet (Evergem Center) in aanloop naar cruciaal duel in Assenede: “We blijven geloven in goede afloop”

Evergem Center moest vorige zondag door een zure appel heen. In het zespuntenduel tegen SK Bellem bleef het op een 1-1-gelijkspel steken en daardoor dreigt de club op de barrageplaats te eindigen. Stieven Lescrauwaet begraaft de strijdbijl niet en hoopt dat zijn ploeg zondag in Assenede toch nog zekerheid over het behoud krijgt.

“Ja, de ontgoocheling droop er vorige week af. Maar lang tijd om te treuren namen we niet. We beseften ook wel dat we zondag vol aan de bak moeten. Zelfs bij winst zijn we er niet zeker van dat we de barrageplaats ontlopen. Op training was de focus er en we gaan er alles aan doen om de punten pakken in Assenede. Makkelijk wordt het niet. Assenede is een stugge ploeg, best hard ook.”

Bizar

Al bij al is het behoorlijk bizar dat Evergem Center na dertig wedstrijden pas op de veertiende plaats staat. Lescrauwaet, de voorbije weken vooral te zien op positie 8, heeft zo zijn verklaring. “We hadden een pak punten meer verdiend, maar we misten scorend vermogen. Dit is de rode draad doorheen het seizoen en de reden dat we zo diep in de klassering te vinden zijn. Zonder een kwaad woord te zeggen over coach Savas Kayim is het duidelijk dat de breuk met coach Enzo Verdurme niet de oplossing was.”

Barrageplaats

Conclusie is dat Evergem Center een beter resultaat moet halen dan VK Adegem om de barrageplaats te ontlopen. Lescrauwaet blijft strijdvaardig. “Het zou heel jammer zijn mocht dit Evergem Center uit tweede provinciale verdwijnen en we gaan er alles aan doen om dat te vermijden. We moeten ons niet focussen op Adegem, maar zelf proberen de klus te klaren in Assenede. Lukt het daar niet dan moeten we strijdvaardig blijven en in de barrageduels op zoek naar het behoud. Het wordt nu zaak om te tonen dat we voldoende kwaliteit hebben om ons plaatsje in deze reeks te hebben.”