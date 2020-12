Stienes Longin kent moeilijk laatste weekend in Europese NASCAR

voetbal Frank Goossens (Pelt): “Geen probleem met halve competitie, we moeten er dan wel meteen staan”

7 december In Pelt werd het nieuws over het hervatten van de voetbalcompetitie in februari met tevredenheid onthaald. “Eindelijk weer perspectief en dat is een goede zaak voor iedereen”, reageert sportief manager Frank Goossens. “Niet alleen de spelersgroep wil opnieuw aan de slag, ook de vrijwilligers, de sponsors en zeker het publiek snakken naar het spelletje. We zullen er alles aan doen om onze ambities waar te maken. Promotie, inderdaad.”