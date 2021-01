Stien Vanhoutte houdt gemengde gevoelens over aan EK sprint: “Frustrerend dat ik geen goed niveau haalde op 1000m”

Futsal eerste nationale Hal­le-Gooi­k moet sporthal De Bres afstaan voor vaccinatie: “Dit is twee keer broodroof”

De overheid is begonnen met de vaccinatie van de bevolking. Uiteraard is dit goed nieuws. Nogal wat sporthallen werden opgevraagd om die vaccinaties tot een goed einde te brengen. Voor een aantal sportclubs heeft dit echter zware gevolgen. Halle-Gooik is een van de slachtoffers die tot drie keer toe getroffen wordt. De eerstenationaler in het futsal kan niet langer beschikken over sporthal De Bres.