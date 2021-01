Stien Vanhoutte en Sandrine Tas blikken vooruit op EK schaatsen: “Het bubbelconcept is goed georganiseerd”

Stien Vanhoutte verblijft sinds deze week samen met Bart Swings, Mathias Vosté en Sandrine Tas in een bubbel in Nederland. Dit weekend vinden op de ijsbaan Thialf in Heerenveen namelijk het EK allround en het EK sprint voor mannen en vrouwen plaats.

“Op dit moment verloopt de voorbereiding goed”, zegt Stien Vanhoutte. “Het bubbelconcept is heel goed georganiseerd. Enkele weken terug toen Nederland in lockdown ging was het wel iets moeilijker. Toen konden we enkele dagen niet schaatsen en het grootste deel van de trainingsgroep waarbij ik schaats werd plots niet meer toegelaten op het ijs.”

“In onze internationale groep mochten enkel de atleten die deelnemen aan het EK of wereldbekers nog schaatsen. Dat was ineens een hele aanpassing, maar we hebben geprobeerd er het beste van te maken”, besluit Vanhoutte.

Stabiele races

“Wat je mij mag wensen voor 2021? Voor het nieuwe jaar hoop ik op een goede voorbereiding in aanloop naar de Olympische Winterspelen van volgend seizoen en vooral in deze tijden nog meer dan anders wens ik dat mijn familie, vrienden en teamgenoten en begeleiding gezond blijven. Het coronavirus heeft het hele jaar een grote invloed gehad op de manier waarop we konden trainen, dus net zoals iedereen hoop ik dat de situatie in het nieuwe jaar terug wat beter wordt.”

“Ik hoop dat ik dit weekend vier stabiele races kan rijden op hetzelfde niveau als mijn wedstrijd op het WK Kwalificatietoernooi van enkele weken geleden. Ik rij het EK sprint, dus dat is twee dagen waarop ik telkens een 500m en een 1000m rij waarna een klassement wordt opgemaakt met de resultaten van de vier ritten. Ik kijk er in ieder geval naar uit om eindelijk nog eens een internationale wedstrijd te kunnen schaatsen, dat is ondertussen al bijna een jaar geleden.”

Niets nieuws

Sandrine Tas ligt samen met Vanhoutte op de hotelkamer. “Het bubbelconcept wil eigenlijk zeggen dat we met niemand meer contact mogen hebben van buiten de bubbel”, zegt Tas. “We mogen dus enkel naar de ijsbaan en een rondje fietsen of lopen, maar niet naar de supermarkt of uit eten enzovoort. Dit voor sowieso drie weken. Als we ons kunnen plaatsen voor het WK worden dat er vijf.”

“Het is een heuse ervaring. Er komt namelijk veel bij kijken met onder meer de mondmaskers, maar uiteindelijk is weg zijn van huis en rondhangen op een hotelkamer niets nieuws. Als we met het skeeleren een WK hebben in bijvoorbeeld China of Taiwan of als de worldcups in Noord-Amerika of Azië doorgaan, dan zijn we ook drie weken van huis en dan zit je tussen de trainingen door vaak ook maar op de hotelkamer om te rusten.”

“Mijn nieuwjaarswensen? Een sportief jaar zonder blessures of tegenslagen waarin ik het beste van mezelf kan laten zien, op het ijs maar ook op de skeelers. Daarnaast wil ik mijn diploma Bioscience engineering op zak hebben.”

“Hoe ik vooruitblik op komend weekend? Voorlopig is het nog wat in onzekerheid afwachten, want ik ben namelijk eerste reserve. Ik heb er alleszins wel zin in en denk ook wel dat ik er klaar voor ben, dus als ik de kans krijg om te koersen, ga ik die met beide handen grijpen”, besluit Tas.