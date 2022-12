Stian Van Oudenhove pakt in scratch eerste Belgische driekleur: “Alles wat op niets uitdraaide in één klap goedgemaakt”

Evenveel medailles als vorige winter! Dat was voor de start van de Belgische pistekampioenschappen het doel van tweedejaarsjunior Stian Van Oudenhove. Toen haalde hij in zowel punten- als ploegkoers (met Michiel L’Eau) brons. Vrijdag pakte hij in de scratch dankzij een perfecte getimede uitval diep in de finale z’n eerste driekleur ooit.

De scratch, bij de junioren over veertig ronden, werd gekenmerkt door een lange aanval van Victor Vaneeckhoutte. De wedstrijd over veertig ronden was elf ronden ver toen de West-Vlaming in de aanval ging. Op zoek naar een winstronde. Het laatste kwart van een ronde kreeg hij niet dicht. Vijf ronden van het einde was hij eraan voor de moeite. Milan Van den Haute, Steffen De Schuyteneer en Basiel Baert sloten bij hem aan. Maar het viel even stil waardoor ook de rest van het peloton terugkeerde.

“Toen Victor Vaneeckhoutte voorop reed en bijna een ronde pakte dacht ik dat het voor de titel voorbij was”, gaf Stian Van Oudenhove toe. “Plots was er toch een ernstige versnelling in het peloton. Een klein groepje ging in de tegenaanval. Ik zat wat te ver om te reageren. Dat was al de tweede maal dat ik dacht dat het voorbij was want Milan en Steffen zijn de sterkste mannen op de piste. Toch hield ik nog altijd in mijn achterhoofd dat het op het einde alles of niets kon zijn. Het viel stil, ik dook in een gaatje want ik kwam met meer snelheid aan. Dat was de juiste manier en ook het perfecte moment.”

Te wisselvallig

De tweedejaarsjunior van Canguru-Latexco kon een uitval van een drietal ronden volhouden. Zilver ging naar Milan Van den Haute, Stan Dens pakte brons. Voor Stian Van Oudenhove – zoon van Georg, mecanicien bij het vrouwenteam van UNO-X en beheerder van de service-course van de Deense ploeg – zijn de pistekampioenschappen geslaagd. Eerder werd hij achtste in het omnium, twaalfde in de puntenkoers.

“Tot voor dit BK scratch zagen deze pistekampioenschappen er eigenlijk niet zo goed uit”, vond de junior uit Grimminge. “In de andere nummers was ik een beetje te wisselvallig, het zat ook niet altijd mee. In deze scratch wel. Alles wat voordien op niets was uitgedraaid is dankzij deze gouden medaille goedgemaakt. Ben heel content met mijn eerste titel. Eind januari ga ik met Steffen De Schuyteneer het BK ploegkoers rijden. Misschien hebben we daar ook kans op een medaille.”