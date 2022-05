Stevige start van Forest Hills in eerste nationale interclub bij de vrouwen: “Groep bestaat uit een mooie mix”

In eerste en tweede nationale vangen de ontmoetingen in de nationale interclubcompetitie aan met de dubbelwedstrijden en daarin nam het team van kapitein Evelyne Dom meteen een geruststellende 2-0-voorsprong. Het ervaren duo Vicky Van de Peer/Elyne Boeykens had het knap lastig tegen de Duitse meisjes Lisa Marie Mätschke/Linda Prenkovic (1-6, 6-0, 10-7), terwijl de jeugd – Alexandra Biot/Anastasia Huysegoms – onbevangen in hun opdracht slaagde tegen Florence Fohnen/Emilie Thunus: 6-2, 6-1.

In het enkelspel startte Vicky Van de Peer (nummer 18 op de Belgische ranking) als kopvrouw voor Forest Hills. Vorige week blonk ze nog uit op een 15.000 dollar-toernooi in Antalya. Vanuit de kwalificaties bereikte ze de halve finale. “Na een lange blessurestop in 2021 ben ik zeer tevreden over mijn resultaten van de voorbije drie maanden”, aldus Van de Peer. “Vorige week was het de allereerste keer dat ik de laatste vier op een proftoernooi bereikte. Dat smaakt dus absoluut naar meer, maar de volgende twee maanden gaat alle aandacht naar de studies. De interclubwedstrijden met Forest Hills blijven wel op mijn agenda staan. Onze groep bestaat uit een mooie mix.”

Enkelwedstrijden: 3-1

Van de Peer ging in Wommelgem op haar elan voort en vloerde Mätschke (nummer 28) met 6-1, 6-2. Elyne Boeykens (nummer 63) stond in 2016 nog op de 297ste plaats op de WTA-lijst, maar maakt de laatste jaren vooral furore in het padel. Maandag staat ze trouwens, samen met Babette Wyckaert, in de prekwalificaties van de Circus Brussels Padel Open. Dat weerhield Boeykens echter niet om ook op het tennisterrein nog stevig voor de dag te komen. Tegen de stevige Prenkovic (nummer 34) liet Boeykens in set twee een riante voorsprong liggen, maar haar ervaring bleek groot genoeg te zijn om in set drie vlot de klus te klaren: 6-0, 6-7, 6-2.

Samen met tweelingzus Grace is de 16-jarige Alexandra Biot (nummer 90) al vele jaren aangesloten op Forest Hills. Beide zussen zijn ook actief op het ITF-juniorencircuit. Tegen de hoger geplaatste Florence Fohnen (nummer 53) sleepte Biot bij een 6-4, 5-1-achterstand nog knap een tiebreak uit de brand. Die tiebreak moest ze echter aan haar Eupense opponente laten: 6-4, 7-6.

Nieuwkomer Huysegoms

Opvallende nieuwkomer bij Forest Hills is belofte Anastasia Huysegoms. Met haar 14 jaar en 1,80 meter maakt Huysegoms (nummer 123) al zonder te tennissen indruk. Op het terrein ontgoochelde Huysegoms niet in haar eerste officiële wedstrijd voor Forest Hills: 7-5, 6-1 tegen Emilie Thunus (nummer 80). Op het ITF-juniorencircuit maakte Huysegoms dit jaar haar intrede in de top duizend van de wereld. Op dit moment staat ze op plaats 882. Voor haar planning van de komende weken en maanden is het nog even puzzelen, want op haar leeftijd mag je slechts aan veertien ITF-toernooien per jaar deelnemen en ze heeft er reeds zes achter de rug.

Volgende week staat voor Forest Hills, met een verplaatsing naar Tessenderlo, speeldag nummer twee op de agenda. Ook onder anderen Greet Minnen, die deze week op het WTA-toernooi van Madrid met een schouderletsel moest afhaken, Eliessa Vanlangendonck en Michelle Van Mol staan in Wommelgem nog op de interclublijst.

Lees ook: tennis