Stevige Gentse pandoering doet Olsa Brakel wegzakken in het klassement: “Dominantie niet kunnen omzetten in doelpunten”

Voetbal Tweede nationale ANa een magere één op negen is Olsa Brakel teruggezakt naar de twaalfde stek in het klassement. Na het meer dan verdiende punt op het veld van uittredend kampioen Sparta Petegem vorig week hoopten de troepen van coach Nijst nu ook te stunten tegen leider RC Gent. Zonder vaste waarden als Lambrecht, Ndefe en Nelis domineerde geel-zwart wel de match, maar de doelpunten vielen telkens aan de overzijde. Stilaan is het volgende week tegen Westhoek van moeten.

Opnieuw heel wat jonge talenten in de Brakelse basiself en die gingen op het elan van vorige week door. Olsa domineerde de eerste twintig minuten en deed de vertwijfeling bij de thuisploeg toenemen. Thuiscoach Tant stelde al snel zijn tactisch plan bij en daar profiteerde Gent optimaal van door meteen de 1-0 tegen de netten te prikken. “Een mooi tegendoelpunt, dat kan ik niet ontkennen, maar voor ons een domper na ons sterk begin. Over de hele wedstrijd bekeken hebben we minstens 80 minuten het heft in handen gehad, maar dat leverde geen uitgespeelde kansen op. En dat is één van onze hiaten waaraan we zullen moeten werken”, aldus Nijst die het moeilijk had met de spelleiding die ondanks een faire match toch zes keer geel trok.

Geen excuses

Hij wou de afwezigheid van Ndefe, Lambrecht en Nelis niet als excuus inroepen voor de nederlaag. “Bij de tegenpartij liepen namen als een Ado en een Hebbelinck die met hun snelheid een verdediging pijn kunnen doen als ze ruimte krijgen. Bij ons stopt het verhaal aan de zestienmeter. We zijn echt nog wat zoekende op dat vlak. En dan is er ook het verhaal van het tegendoelpunt. Frustrerend op een moment als je domineert. De laatste twee goals laat ik buiten beschouwing want die vallen als we massaal voor de aanval kiezen. Ik blijf het benadrukken. We spelen goed voetbal, maar komen te weinig tot kansen. Hopelijk kunnen we dat goede spel tegen de misschien wat mindere goden in deze reeks wel omzetten in goals”, hoopt de Brakelse coach.

Met nu wedstrijden tegen Westhoek, Wetteren, Lokeren-Temse en Erpe-Mere United moet dit Olsa in staat zijn om de klim naar boven opnieuw in te zetten. “Ik ga niet ontkennen dat we in die confrontaties punten moeten zien te sprokkelen. Ik ga toch uit van minstens een zeven op twaalf”, aldus Nijst.