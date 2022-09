Steven Verleysen wint met Liedekerke meteen eerste topper: “Hopelijk is de positieve toon gezet”

Zou Steven Verleysen zijn eigen ploegmakkers al herkennen? Dertien nieuwkomers streken in het tussenseizoen neer in Liedekerke. “Het valt allemaal goed mee (lacht). Tegen Linden waren Diogo Ribeiro en Sander Paelinck de enigen die vorig seizoen met mij op het terrein stonden. Daar kunnen nog Steve Desaegher en Olivier De Boeck bijkomen. Beiden waren tijdens de voorbereiding geblesseerd, maar mogen de komende dagen de training hervatten. Uiteraard was het in het begin van de voorbereiding stevig puzzelen voor de technische staf, want alle nieuwe elementen moesten netjes bij elkaar passen. Onze voorbereiding verliep dan ook met nogal wat hoogtepunten en dieptepunten. Op Erpe-Mere (tweede nationale, red.) was het zeer goed, maar enkele bekermatchen tegen tweedeprovincialers vielen dan weer zwaar tegen. Blijkbaar viel alles net op tijd in de juiste plooi.”

Zware opener

Vooraf werd de maidenmatch tegen Linden met het nodige respect bekeken. Linden werd algemeen beschouwd als titelkandidaat naar voor geschoven. Steven Verleysen bevestigt. “Ik denk inderdaad ook dat Linden bovenaan zal meedraaien. De uitslag wijst gewoon op een sterke prestatie van Liedekerke. Hopelijk is de positieve toon gezet. In het eerste kwartier leken de bezoekers te kunnen dreigen. Ze dwongen veel hoekschoppen af, maar zelden leverde dat echte kansen op. De treffer van Van Der Vennet was een keerpunt. We kwamen in de match en bleven ook in de match. Na de rust nam Schamp de ploeg op sleeptouw. Uiteindelijk werd het 3-0 en dat was een terecht resultaat. Zaterdag trekken we naar Herent. Dat is een nieuwkomer in de reeks na hun promotie. Vorig seizoen speelden ze kampioen zonder één nederlaag. Dat zegt iets over hun sterkte. Ik denk dat de reeks evenwichtiger zal zijn dan vorig jaar. Toen wist iedereen dat Kampenhout de grote favoriet was. Nu zullen ook ploegen als Bierbeek en Wambeek-Ternat een vuist maken, al verloren die laatsten wel meteen thuis tegen Huldenberg.”