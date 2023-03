Steven Verkeyn is met Oostkamp B aan uitzonderlijke reeks bezig: “Laat ons maar scherprechter in de titelstrijd spelen”

voetbal vierde provinciale BHet bleef wat onder de radar, maar SV Oostkamp B is dé ploeg van het moment in vierde provinciale B. De piepjonge rood-witte garde pronkt met acht zeges op rij, is ondertussen al veertien (!) matchen na elkaar ongeslagen en speelde in die tijdspanne slechts twee keer gelijk. Competitieleider Wingene komt zaterdagavond op bezoek in de Valkaart in wat een onvervalste topper en een grote test wordt voor het jeugdig geweld van coach Verkeyn.

Oostkamp begon het seizoen nochtans niet goed, met zeven nederlagen in de eerste periode. Het pakte toen slechts negen op dertig. “Wij maken ons debuut in deze reeks”, begint Verkeyn aan zijn verhaal. “Met jongens tussen de zestien en negentien jaar oud, die voor het eerst tegen volwassen mannen spelen, vaak dubbel zo oud. Dat vergde een aanpassingsperiode, die volstrekt binnen onze verwachtingen lag. In balbezit waren we al vanaf de eerste match goed, maar de efficiëntie voorin ontbrak en achterin lieten we te veel steekjes vallen.”

“Na die eerste periode zag ik een enorme vooruitgang en progressiemarge. We kunnen onze matchen nu meer managen. Een voorsprong houden we makkelijker vast en bij een achterstand hebben we de maturiteit gekweekt om niet meteen in paniek te schieten. Dat vertaalde zich in die ongelooflijk knappe reeks van veertien matchen op rij zonder nederlaag.”

Nationale beloftenploeg

Steven Verkeyn is niet de enige architect in het succes van SV Oostkamp B. “Ik werk samen met Jeffrey Vandepoel, de hoofdcoach van onze postformatie. Wij beschikken over een kern van dertig jongens, die we elke week opsplitsen in onze nationale beloftenploeg en in deze vierdeprovincialer, waarbij de focus vooral bij de nationale beloften ligt. Daar staan we met een huidige vierde plaats ook mee bovenaan.”

“Onze spelers willen vooral bij deze nationale beloftenploeg spelen. Dat betekent echter niet dat ze met tegenzin in vierde provinciale spelen. Integendeel, die jongens zijn enorm leergierig, willen elke wedstrijd winnen en zijn gemotiveerd om hier uit te blinken. Samen met sportief verantwoordelijke Hans Mulier verwezenlijken we samen een uniek project.”

Scherprechter

De komst van leider Wingene (zaterdag om 18.30 uur) dient zich aan als een grote test voor de piepjonge garde van coach Verkeyn, die zesde staat in het klassement. “Opnieuw zullen er bij ons twee jongens van zestien jaar aan de aftrap staan en allicht ook vier jongens die amper zeventien lentes tellen. Niemand is ouder dan negentien jaar. We presteren boven de verwachtingen en leunen allicht dicht bij onze top aan. Verder kijken dan de week die komt, doen we niet. Nadenken over de eindronde en over volgend seizoen doen we evenmin, want mijn jongens focussen zich vooral op die nationale beloften en weten vaak niet goed hoe deze reeks in elkaar zit. Laat Wingene en Varsenare B maar uitvechten wie kampioen wordt, terwijl wij scherprechter in hun titelstrijd spelen”, besluit Verkeyn.

Lees ook: meer provinciaal voetbal