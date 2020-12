Steven Vanmedegael ziet zijn Roeselare weer schitteren tegen Gent: “Vooral serverend indrukwekkend”

VolleybalNet als vorige zaterdag in de bekermatch werd Gent woensdag, ditmaal in de competitie, helemaal weggeblazen door een foutloos Roeselare. De jongens van coach Steven Vanmedegael domineerden van begin tot eind en dat resulteerde in een logische 3-0. “Misschien krijgen andere spelers tegen Borgworm wel een kans”, laat de trainer al een beetje in zijn kaarten kijken.

Vanmedegael had toch een kleine verrassing in petto en dropte de jonge Mathijs Desmet in de basis ten nadele van de Griek Fragkos. “Het is niet de eerste keer dat ik roteer dit seizoen”, voegt de coach er meteen aan toe. “In het verleden stelde ik ook al in het middencompartiment andere spelers op en dat pakte telkens goed uit.”

Ook Mathijs Desmet ontgoochelde niet met veertien punten, goed voor een offensieve 55%. “We kunnen natuurlijk ook niet te veel risico’s nemen, want elk puntenverlies kan serieuze gevolgen hebben. We moeten zorgen dat we aan de top van de rangschikking staan voor het geval de competitie vroegtijdig wordt stopgezet want volgend jaar de Champions League spelen is een absolute must voor deze club.”

Veel goesting

Vanmedegael kan tevreden terugblikken op de korte match tegen Gent. “We hebben vooral in opslag veel druk gelegd op de tegenstander. We maakten aan de opslag bijna evenveel winnende punten als we fouten maakten. Indrukwekkende cijfers toch. Maar ook verdedigend klopte het plaatje. Het doet plezier te zien dat mijn spelers telkens opnieuw paraat staan. Eigenlijk is het een weerspiegeling van hetgeen ik op training zie: veel goesting en veel vechtlust”, is Vanmedegael lovend.

Zaterdag wacht met de komst van Borgworm een nieuwe thuismatch tegen een staartploeg. “Misschien zal ik weer wat andere spelers een kans geven. Dat kan één pion zijn, die ik wijzig maar het kunnen er evengoed drie zijn. Natuurlijk kan ik er nog geen namen op plakken, want ik wil dat iedereen zich voluit blijft geven op training. Het is ook op basis van de volgende trainingen dat ik mijn keuze zal maken.”

Valkuil

Roeselare vliegt intussen door de competitie. Zijn Tuerlinckx en co ook klaar om zich te meten in de Champions League? “Dat wordt afwachten”, beseft Vanmedegael. “In de Belgische competitie speelden we nog maar één vijfsetter tegen Maaseik. Misschien kan het gebrek aan lange matchen met veel rally’s wel een valkuil zijn voor ons op het kampioenenbal.”