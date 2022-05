Steven Vanmedegael (Roeselare) tevreden na winst in eerste finale: “Goede stap voorwaarts gezet, maar we zijn nog ver verwijderd van de titel”

“Roeselare was heel sterk, en wij gewoon goed”, geeft Menen-aanvaller Simon Plaskie toe. “Vooral in receptie hebben we te weinig gebracht. Knack heeft duidelijk meer ervaring met titelmatchen. Zij bleven constant en bij ons ging het te veel op en neer. Woensdag zullen we het anders aanpakken.”

Dezelfde focus zien

François Lecat kwam in de derde set in het Knack-team, toen sterspeler Mathijs Desmet zich bij een 3-2 stand blesseerde. Tot verbijstering van Menen liep het daarna nog beter. “Dat is jouw conclusie”, lacht de perfect tweetalige aanvaller. “Men verwacht dat ik stabiliteit in het team breng, dat is mijn rol. Ik wil vooral het team helpen en ik denk dat dit perfect gelukt is. We namen een sterke start, daarna gaven we Menen te veel ruimte. In moneytime namen we erg beheerst de macht over. We bouwden met deze zege een mentale voorsprong op, het is echter nog niet gedaan.”