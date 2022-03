Steven Vanmedegael (Roeselare) is op zijn hoede: “Ik verwacht een geprikkeld Aalst”

Tijdens de eindronde zijn er geen gemakkelijke opdrachten. Ook niet in de Ajuinenstad waar men de carnavalssfeer nog wat langer wil laten duren. Dat weten ze in Roeselare heel goed sinds de competitiewedstrijd in januari. “Uit dat verlies in Aalst gaan we geen conclusies trekken”, verklaart Roeselare-trainer Steven Vanmedegael. “Dat was in volle Covid-periode. Sommige spelers hadden toen tien dagen lang geen bal aangeraakt. Nu is iedereen present en is de conditie goed. We kenden een kwaliteitsvolle voorbereiding in aanloop naar onze krachtmeting tegen Menen. We zetten ons werk voort en we willen deze degelijke periode zo lang mogelijk laten duren.”