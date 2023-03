Steven Vanmedegael en Roeselare na topprestatie tegen Piacenza: “Het is uniek wat mijn spelers gedaan hebben”

volleybal CEV CupWie tegenwoordig in West-Vlaanderen topsport wil zien, moet niet in Brugge zijn, maar wel in Roeselare. Knack Roeselare bewees in de halve finale van de CEV Cup dat volleybal een pure teamsport is. Geen enkele Knack-speler heeft een palmares dat kan vergeleken worden met de indrukwekkende prijzenkast van de wereldspelers van Piacenza. En toch wonnen de manschappen van coach Vanmedegael , met imponerende 3-0-cijfers nog wel.

Het Italiaanse topteam hing als los zand aan elkaar. Waren dit spelers die goud wonnen op de Olympische Spelen, wereldkampioene werden en zegevierden in de Champions League? Een opslag ging dinsdag niet centimeters, wél meters buiten het speelveld . Een smash werd bijna tegen de achtermuur van de Tomabelhal geknald. En een driemeter-aanval - met een nul-blok - belandde plomp verloren in het net. Zo’n acties zijn een team van dat kaliber onwaardig.

Allemaal uitblinkers

Dan ging het bij Roeselare heel wat beter. De manier waarop spelverdeler Stijn D’Hulst op 5-5 in de tweede set zijn aanvaller Seppe Rotty - wat een wedstrijd - helemaal vrijspeelde. Subliem, magische vingers. Of hoe het ganse Knack-team geen krimp gaf in receptie. Behalve tijdens de eerste opslagen van de Braziliaan Lucarelli. Of toch ook eventjes tijdens de opflakkering van de Franse setter Brizard in de derde set, toen hij vanop de servicelijn de Italiaanse squadra van 14-8 naar 14-13 bracht.

Nog meer namen of spelers opsommen is overbodig. Bij Roeselare waren het allemaal uitblinkers. Dit was een teamprestatie die met hoofdletters in de geschiedenisboeken zal geschreven worden.

“Het was inderdaad een ongelooflijke wedstrijd”, gniffelt trainer-coach Steven Vanmedegael zichtbaar tevreden. “Reeds tegen Maaseik voelde ik het geloof groeien bij mijn spelers. We hebben de laatste weken eindelijk met een volledige ploeg kunnen trainen. Dat was duidelijk een meerwaarde, het niveau steeg elke trainingssessie telkens weer. We zaten in deze eerste halve finale, na een aarzelende start, snel in de flow. We hebben er hard voor gewerkt. Het is uniek wat mijn spelers gedaan hebben.”

Voetjes op de grond

“Morgen staan we opnieuw met de voetjes op de grond”, herpakt de trainer-coach van Roeselare zich snel koelbloedig. “De terugwedstrijd moeten we volgende week in Italië met dezelfde ingesteldheid spelen. Met onze floatservice moeten we hen opnieuw uit evenwicht brengen. Daar hebben ze het duidelijk moeilijk mee. En in receptie en verdediging moeten we hetzelfde niveau halen. Klinkt simpel, maar dat is het niet.”

Quote We hebben nog één puntje nodig om de finale van de CEV Cup te bereiken Steven Vanmedegael, Coach Roeselare

Wat is het inderdaad gevaarlijk om te denken dat Roeselare reeds in de finale van de CEV Cup staat. Piacenza verloor in de vorige ronde van deze Europese competitie met 3-1 van Montpellier. In de terugwedstrijd zette het Italiaanse team de scheve situatie recht met een droge 3-0. In de halve finale van de Italiaanse beker versloeg Piacenza het topteam van Perugia en in de finale pakten ze Trentino netjes in. Dat zijn adelbrieven waar je niet naast kan kijken. “We hebben nu drie punten”, merkt Steven Vanmedegael terecht op. “We hebben nog één puntje nodig om de finale van de CEV Cup te bereiken.”

