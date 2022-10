Steven Vanmedegael en Knack Roeselare willen winnen, winnen, winnen: “Elke dag is een nieuwe uitdaging”

lotto volley leagueKnack Roeselare lanceerde dinsdag ‘Knack Volley Connect’, een nieuw experience-event in de al even nieuwe ‘RADar’ congresruimte van het AZ Delta in Roeselare. Nadat gereputeerde curators - topchocolatier Dominique Persoone, olympisch kampioene Tia Hellebaut, interieurarchitect Kurt Wallaeys en directeur Katrien Van Eeckhautte van het Concertgebouw in Brugge - elk hun bijdrage tot dit concept toelichtten, was het de beurt aan de trainers en de spelers om vooruit te blikken op het komende volleybalseizoen.