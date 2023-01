Steven Vanmedegael: “Dit was niet de eerste wereldpartij van Knack Roeselare”

Lube Civitanova

Roeselare heeft nu drie overwinningen op de teller staan en twee verlieswedstrijden. Tours telt twee zeges en drie nederlagen. Beide ploegen halen zeven punten, dus alles hangt af van de allerlaatste speeldag. “We moeten opnieuw een wereldpartij spelen”, beseft coach Vanmedegael. “Dit was niet onze eerste glansprestatie dit seizoen. Vooral in verdediging en met onze opslagen deden we het erg goed. De enige domper is de blessure van Rune Fasteland na een ongelukkige val. Iedereen van onze ploeg wou zich tonen tegen de Franse ploeg. Er zaten toch wat revanchegedachten in de kopjes van mijn spelers na de mindere prestatie tijdens de heenwedstrijd. Morgen trainen we alweer en start de voorbereiding op onze match van dit weekend. De blik gaat resoluut naar Guibertin, want tegen de Waalse ploeg hebben we ook nog wat recht te zetten.”