Steven Vanmedegael bereikt met Knack Roeselare de finale van de Belgische beker: “Ik voel dat de spelers ook in de Champions League willen stunten”

VolleybalKnack Roeselare pakte met bijzonder veel gretigheid het felbegeerde finaleticket voor de Belgische beker. Zaterdagavond volstonden twee sets voor coach Vanmedegael en zijn team om in februari vol in de schijnwerpers van het Antwerpse sportpaleis te staan. Het geestdriftige Knack-team wou meer in de Steengoed Arena van Maaseik. Het pakte de volle winst na een overtuigende mokerslag waarbij alle spelers van Roeselare betrokken waren.

Demonstratievolleybal, er bestaat geen ander woord om de verschroeiende start van de West-Vlaamse bezoekers te omschrijven. Een turbo met flitsende power van een speedboot op de Mandelrivier bij Roeselare tegenover een wankelend roeibootje aan de Maas resulteerde in een verbijsterende 12-25 in de openingsset.

In de flow

“Alles lukte en alles werd piekfijn uitgevoerd”, reageerde Steven Vanmedegael na de zege in Limburg. “We stonden steeds op de juiste plaats omdat de opbouw bij Maaseik precies verliep zoals we verwacht hadden. In de tweede set werd - met een andere spelverdeler bij de thuisploeg - voor andere opties gekozen. We maakten toen een aantal fasen niet af. Maar ondanks het nipte verlies in de tweede set merkten we snel, het was niet echt een duel zoals in het verleden. Veel discussie, dat wel, met zelfs een rode kaart voor coach Bertini bij de aanvang van de derde set.”

“Wij zitten al de hele maand in de flow”, stelt de Roeselaarse coach vast. “We demonstreerden dat we een sterk collectief geheel zijn. In de derde set vonden we onze beresterke organisatie terug . En in de slotset, zelfs met een totaal andere basisopstelling, toonden onze jonge Belgische talenten - een bewuste keuze bij Knack - dat zij ook veel kwaliteiten bezitten. Iedereen heeft zijn aandeel gehad in deze knappe overwinning. Als team en als coach is dat een bijzonder fijne vaststelling.”

Inderdaad, alle Roeselaarse toppers zweefden op een golf van enthousiasme. Een schril contrast met de verbouwereerde spelers van Maaseik. “Ik voel dat onze ploeg ook tegen Tours en Civitanova wil stunten in de Champions League”, vermoedt Steven Vanmedegael. “Woensdag volleyballen we opnieuw in Limburg tegen Achel. Het zou heel knap zijn indien we een vlekkeloos parcours kunnen afleggen in de Belgische competitie.”