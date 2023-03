Steven Van Geeteruyen (SK Tongeren): “De thuisderby tegen RC Hades is een speciale wedstrijd voor mij”

“Elke derby geeft een extra pigment, maar de duels tegen RC Hades zijn steeds met stip aangeduid in mijn agenda”, steekt de sympathieke Tongerse voorzitter Steven Van Geeteruyen van wal. “Komt uiteraard omdat mijn beste vriend Michel Verhoeven voorzitter is van RC Hades. En dit seizoen doen zowel SK Tongeren als RC Hades het uitstekend. De heenwedstrijd verloren we nipt en onze jongens willen dat rechtzetten.”

Aanvallend stroever

“Van een leien dakje zal het zeker niet lopen”, vervolgt ConSenso-advocaat Van Geeteruyen. “De laatste weken loopt het aanvallend stroever. We konden drie wedstrijden niet meer scoren. Tegen Berchem en Pepingen-Halle bleven we telkens steken op een brilscore. Een vracht aan kansen, maar het zit momenteel ook niet mee. In Lyra-Lierse verloren we verdiend.”

“Ach, we spelen een schitterend seizoen met een zeer jong team. Deze mindere periode hadden we ingecalculeerd. Onze trouwe aanhang blijft zorgen voor de nodige steun en dat zal ook nodig zijn met de komst van leider RC Hades. Het voetbal leeft opnieuw bij SK Tongeren en dat is ook merkbaar bij onze eetdag van komende vrijdag, waar onze sponsors in de watten worden gelegd. Samen met sportief manager Jef Byloos en T1 Tomas Daumantas zijn we reeds bezig met het oog op volgend seizoen. De jonge talenten blijven onze club trouw en daar ben ik als voorzitter fier op. Waar nodig is zal het team worden versterkt. Het is de bedoeling om ons opnieuw te nestelen bij de top vijf.”

Financiële hervormingen

“Wat mijn visie is over de financiële hervormingen binnen het amateurvoetbal? Ik ijver al geruime tijd voor een financieel gezonder en vooral transparanter amateurvoetbal. Zowel in de nationale als in de provinciale reeksen. Het is bijvoorbeeld al lang geen geheim meer dat getalenteerde spelers vaak worden verleid door clubs uit de eigen, maar ook lagere reeksen met aanlokkelijke tekensommen in nature of ‘onder de tafel’.”

“Toen ik de kans kreeg om in de Vlaamse Studiecommissie van Voetbal Vlaanderen te zetelen, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld om mee aan de kar te trekken in het dossier van de financiële hervormingen. Meer nog: we waren zodanig vastberaden dat we beslisten om die hervormingen hoe dan ook te helpen realiseren samen met de KBVB, wat ook de Vlaamse Vleugel zou beslissen. En nu is de reglementswijziging eindelijk een feit.”

“Wat die veranderingen precies inhouden? Kort door de bocht komt het erop neer dat er voor clubs die het spel eerlijk spelen eigenlijk niets verandert. Zij mogen enkel nog digitale betalingen aan hun aangeslotenen uitvoeren en de spelers mogen enkel nog digitale vergoedingen ontvangen. Clubverantwoordelijken moeten dit bevestigen via een verklaring op eer. Wie deze regel overtreedt, gaat in de fout tegen het bondsreglement. Strikt genomen zouden resultaten zelfs kunnen worden aangevochten. Bovendien moeten zij hun jaarlijks budget overmaken aan de KBVB, zodat de waarachtigheid van dit budget kan getoetst worden. Voor het nationaal amateurvoetbal is dit een licentievoorwaarde.”

“Het staat alle clubs vrij hoe volgens welke overeenkomst zij deze betalingen verrichten. Onder de jaarlijkse drempel voor betaalde sportbeoefenaars (voor 2022 was dit 11.040 euro bruto) kunnen clubs hun spelers vergoeden op basis van kanscontracten (enkel een vergoeding bij puntenwinst) of op een andere wijze (vaste vergoeding, selectiepremie). In het tweede geval zal er RSZ verschuldigd zijn. In het eerste geval niet, al doet de RSZ hierover enkel uitspraak indien de puntenpremies beperkt zijn tot 4500 euro (100 euro per punt met een maximum van 45 punten).”

“De RSZ geeft geen garantie omtrent haar houding voor loutere winstpremies boven de 4500 euro. Clubs die meer willen betalen aan hun spelers, zullen met hen een semi-profcontract sluiten, net zoals vroeger. Concreet veranderen er slechts twee zaken. Clubbestuurders dienen te verklaren op eer dat zij het zwart geld uit hun club hebben gebannen en kunnen hierop worden aangesproken. Door de KBVB, maar ook door derden, bijvoorbeeld andere clubs. Het tweede punt is dat clubs jaarlijks een budget dienen voor te leggen. Aan de hand van dit budget kunnen controles worden uitgevoerd. Volgens mij een goede zaak voor het voetbal.”

