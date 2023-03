Steven Van De Vreede helpt Zwarte Leeuw met twee treffers aan tien op twaalf: “Wij horen niet thuis onderin”

voetbal derde nationale BEen herboren Zwarte Leeuw blijft maar verder timmeren aan de weg naar boven. Steven Van De Vreede en co. boekten zaterdagavond in en tegen rechtstreeks degradatieconcurrent Beringen (3-4) een derde zege in vier matchen.

De Limburgers maakten afgelopen weekend nochtans tot driemaal toe een achterstand ongedaan. “Het was een open wedstrijd tussen twee ploegen die vol voor de zege gingen”, vertelt Van De Vreede. “Beringen kan de punten tenslotte ook heel goed gebruiken, waardoor niemand iets zou opschieten met een gelijkspel en het spel dus goed op en neer ging.”

Al afgeschreven na 5 op 39

De Leeuwen klimmen dankzij de zege van afgelopen weekend naar plaats negen in de stand. “En dat terwijl heel wat mensen ons al lang afgeschreven hadden na een 5 op 39 voor Nieuwjaar. Al moet ik zeggen dat we zelf nooit de moed hebben opgegeven omdat we onze eigen kwaliteiten maar al te goed kennen. Dit Zwarte Leeuw hoort gewoon niet thuis onderin. Anderzijds moet ik wel toegeven dat ik een paar maanden geleden zelf ook niet verwacht had dat we begin maart negende zouden staan.”

Toch is Van De Vreede er nog niet helemaal gerust op. “We zijn goed op weg om ons te redden, maar we zijn er zeker nog niet. Daarom mogen we absoluut niet verslappen. We moeten gewoon keihard blijven werken zodat de trein hopelijk nog een tijdje verder bolt. Al helpt het natuurlijk ook dat we een pak minder individuele fouten maken dan tijdens de eerste maanden van het seizoen. Bovendien zit het de laatste tijd eindelijk eens wat mee. Daarnaast scoren we ook gewoon een stuk vlotter. Zo zit ik na mijn twee treffers van afgelopen weekend bijvoorbeeld toch al aan tien goals ondertussen.”

Afstand niet langer haalbaar

Van De Vreede is wel aan zijn laatste maanden bezig in Rijkevorsel. “Ik was graag gebleven, maar omdat we binnenkort verhuizen van Breda richting Den Bosch is de afstand niet langer haalbaar. En al zeker niet met een tweede kindje op komst. Daarom heb ik ervoor gekozen om dichter bij huis te gaan voetballen bij WNC Waardenburg, dat op een zelfde niveau speelt als Zwarte Leeuw. Al wil ik hier eerst afscheid nemen met het behoud. Ik ben in België tenslotte nog nooit gedegradeerd en dat wil ik zo houden. “

