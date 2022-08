Steven Van de Vreede begint vol vertrouwen aan competitie met Zwarte Leeuw: "Onze vrij kleine kern hoeft niet per sé een probleem te zijn"

Met Jef Colman (Heist) mogen de Leeuwen dan wel de topschutter van vorig seizoen kwijt zijn, toch hopen ze in Rijkevorsel met Van de Vreede een waardige vervanger te hebben gevonden. “Ze hebben mij in elk geval gehaald om belangrijk te zijn voor de ploeg”, weet de 30-jarige ex-aanvaller van onder meer Turnhout, Hoogstraten en Vosselaar. “Al moet ik dan de komende weken en maanden wel iets efficiënter worden dan tijdens de voorbereiding, want ik had de afgelopen weken eigenlijk veel meer moeten scoren. Ik heb in de beker- en oefenmatchen bijvoorbeeld verschillende goede mogelijkheden laten liggen.”

Goals volgen wel

Toch is Van de Vreede naar eigen zeggen klaar voor de competitiestart. “Het belangrijkste is dat de kansen er wel geweest zijn. Anders zaten we pas met een probleem. Nu ben ik ervan overtuigd dat de goals wel zullen volgen. Ik snak in elk geval naar matchen met inzet, want de voorbereiding heeft lang genoeg geduurd.”

Met Diest ontvangt Zwarte Leeuw het nummer drie van afgelopen seizoen. “Ik denk dat het Diest van vorig jaar totaal niet te vergelijken valt met de ploeg van dit seizoen. Een tijdje terug waren ze bijvoorbeeld nog bijna failliet, maar ondertussen hebben ze blijkbaar toch weer nieuwe financiële middelen gevonden om een aantal spelers aan te trekken. Diest is voor mij trouwens niet het enige vraagteken in de reeks. Er zijn verschillende ploegen die ik totaal niet ken. Daarom is het momenteel wat koffiedik kijken en durf ik ook geen ambities uit te spreken. Ik weet alleen dat we niet in de problemen mogen komen met onze kwaliteiten. En oké, onze kern is misschien niet heel groot, maar dat hoeft niet per sé een probleem te zijn. Hopelijk kunnen de jonge gasten daardoor hun kans pakken.”

Gezellig stadion

Van de Vreede ruilde in het tussenseizoen Lille voor de Leeuwen. “Ik heb de afgelopen jaren niet alleen altijd heel graag gespeeld tegen Zwarte Leeuw, dat over een bijzonder gezellig stadion beschikt. Ik heb in het verleden ook al samengewerkt met coach Swaegers en spelers als Faria Da Silva, Lambrechts en Van De Vel. Bovendien wonen ook De Roos en Faria Da Silva in Breda, waardoor we samen kunnen rijden en dat maakt het toch altijd wat leuker. Het volledige plaatje klopt dus gewoon.”

